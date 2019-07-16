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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани депутаты закрепили право посещения реанимации родственниками

Вчера, 18:56
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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края приняли поправки в местное законодательство, благодаря которым родственникам будет предоставлено право посещать пациентов в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края (ЗСК).
Уточняется, что изменения в краевой закон "Об охране здоровья населения Краснодарского края" были приняты на сессии заксобрания во вторник.
Как уточнил спикер парламента Юрий Бурлачко, появлению этой нормы в федеральном законодательстве предшествовала большая дискуссия на различных уровнях и у нее было много как сторонников, так и противников.
"Думаю, что федеральный законодатель поступил правильно, закрепив за родными больного такую возможность. Мы все знаем, что иногда присутствие рядом близкого человека, его забота может оказаться действенным лекарством. И в целом польза от этого закона будет большая", - приводятся в сообщении слова спикера заксобрания.
Он добавил, что это еще один шаг по гуманизации системы здравоохранения. "У людей должна быть возможность быть рядом со своими близкими, когда тем тяжело. Желание помочь любимому человеку – простое и всем понятное человеческое чувство", – заключил спикер.
Председатель комитета заксобрания по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский пояснил, что поправки предоставляют право родственникам посещать пациентов в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии медицинских организаций. Таким образом депутаты привели краевой закон в соответствие с федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".
20 июня, 13:52
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