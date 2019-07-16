ООН поддержала намерение Зеленского провести анализ закона о языке

ООН, 16 июл – РИА Новости. ООН приветствует заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести тщательный анализ закона о языке, сказала на заседании СБ ООН заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Во вторник на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае президентом Петром Порошенко. В апреле победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".

"Мы приветствуем предыдущее заявление президента Зеленского о том, что тщательный анализ закона (о языке – ред.) будет проведен. Мы надеемся, что это положит путь для принятия дальнейших мер по защите меньшинств", - сказала Дикарло.