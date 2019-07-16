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РИА Новости

ООН поддержала намерение Зеленского провести анализ закона о языке

Вчера, 18:54
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 16 июл – РИА Новости. ООН приветствует заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести тщательный анализ закона о языке, сказала на заседании СБ ООН заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.
Во вторник на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае президентом Петром Порошенко. В апреле победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
"Мы приветствуем предыдущее заявление президента Зеленского о том, что тщательный анализ закона (о языке – ред.) будет проведен. Мы надеемся, что это положит путь для принятия дальнейших мер по защите меньшинств", - сказала Дикарло.
Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Закон был резко раскритикован украинской оппозицией и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.
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