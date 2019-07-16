Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T18:51Z
https://ria.ru/20190716/1556588137.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/28116/18/281161813_0:0:3145:1770_1036x0_80_0_0_6baf4fe4662240928a0f780044becc46.jpg
РИА Новости

КС Украины признал закон об образовании конституционным, сообщили СМИ

Вчера, 18:51
283
© РИА Новости / Сергей СтаростенкоЗаседание конституционного суда Украины
Заседание конституционного суда Украины
© РИА Новости / Сергей Старостенко
КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Конституционный суд Украины признал конституционным закон "Об образовании", сообщило во вторник агентство УНИАН со ссылкой на источник в суде.
КС Украины начал рассмотрение о конституционности статьи 7 закона "Об образовании" в октябре 2018 года.
"Конституционный суд Украины признал конституционным закон "Об образовании". Такое решение суд принял сегодня (16 июля - ред.) после проведения заседания в закрытом режиме по делу по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины", - говорится в сообщении агентства.
Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
Вчера, 17:19
В Раде зарегистрировали законопроект об отмене закона о госязыке
200067
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеКонституционный суд УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
ООН поддержала намерение Зеленского провести анализ закона о языке
РИА
Новости
Василий Небензя
Небензя: принятие закона о госязыке не является внутренним делом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
В штабе Зеленского раскритиковали визит венгерской делегации в Закарпатье
Министр армии США Марк Эспер
США считают, что Россия бросает им вызов в Европе, заявил Эспер
Лента
новостей
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
В МИД Венгрии рассказали, когда снимут вето на переговоры Украины с НАТО
Телеведущая Ольга Скабеева
"Прекратите пугать мной ООН": Скабеева ответила украинскому дипломату
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Небензя призвал Совбез ООН беспристрастно оценить украинский закон о языке
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
Глава "Нафтогаз Украины" не хочет получить должность украинского премьера
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин хочет предложить ООН сделать украинский одним из языков организации
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" предложил отменить регулирование цены на газ
ООН надеется на обеспечение языковых прав нацменьшинств на Украине
Американский государственный деятель, министр армии США Марк Эспер
Новый ДСНВ должен охватывать весь ядерный потенциал Москвы, заявил Эспер
Министр армии США Марк Эспер
Кандидат на пост главы Пентагона прокомментировал покупку С-400 Турцией
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 AG построил две трети газопровода "Северный поток — 2"
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о взрывах на салюте в Минске
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20Ил-76 со сработавшим датчиком благополучно приземлился в "Жуковском"
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
09:53Дожди в подтопленном Благовещенске будут идти почти неделю
Лента новостейМолния