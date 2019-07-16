КС Украины признал закон об образовании конституционным, сообщили СМИ

"Конституционный суд Украины признал конституционным закон "Об образовании". Такое решение суд принял сегодня (16 июля - ред.) после проведения заседания в закрытом режиме по делу по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины", - говорится в сообщении агентства.

Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.