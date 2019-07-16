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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Губернатор рассказал, когда будет готова концепция храма в Екатеринбурге

Вчера, 18:47
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Сотрудники полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудники полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Концепция храма святой Екатерины на новом месте в Екатеринбурге будет готова к осени, сообщил во вторник журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Я уверяю, что визуализация и концепция (проектов по строительству храма) к осени должны быть готовы. Осенью, после того, как горожане выскажут свою позицию о размещении храма, можно будет говорить о сроках (строительства)", – сказал глава региона.
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26 июня, 20:55
Мэр Екатеринбурга предложил сократить в опросе количество площадок под храм
Он отметил, что для каждого земельного участка, который будет выдвинут на опрос, разрабатывается отдельный проект.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.
Позже рабочая группа утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины, в который вошли пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что площадка на месте снесенной телебашни будет убрана из опроса из-за того, что на ней началось возведение ледовой арены.
202003
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургОбществоПроисшествия
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