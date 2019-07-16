Губернатор рассказал, когда будет готова концепция храма в Екатеринбурге

Сотрудники полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото

Сотрудники полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Концепция храма святой Екатерины на новом месте в Екатеринбурге будет готова к осени, сообщил во вторник журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Я уверяю, что визуализация и концепция (проектов по строительству храма) к осени должны быть готовы. Осенью, после того, как горожане выскажут свою позицию о размещении храма, можно будет говорить о сроках (строительства)", – сказал глава региона.

Он отметил, что для каждого земельного участка, который будет выдвинут на опрос, разрабатывается отдельный проект.

Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.