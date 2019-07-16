В США рассказали о подрыве потенциала F-35 из-за С-400

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Покупка Турцией у России ЗРК С-400 подрывает потенциал американского военного самолета F-35, в разработке которого участвует Анкара, заявил кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер.

"Покупка С-400 фундаментально подрывает потенциал F-35 и наши возможности в будущем по поддержанию преимущества в воздухе", - сказал Эспер на слушаниях в сенате.

"Если меня утвердят, то я буду говорить моему коллеге министру обороны (Турции), что наша политика заключается в том, что у вас может быть либо С-400, либо F-35, но не и то, и другое", - уточнил Эспер.