В США рассказали о подрыве потенциала F-35 из-за С-400

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Покупка Турцией у России ЗРК С-400 подрывает потенциал американского военного самолета F-35, в разработке которого участвует Анкара, заявил кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер.
"Покупка С-400 фундаментально подрывает потенциал F-35 и наши возможности в будущем по поддержанию преимущества в воздухе", - сказал Эспер на слушаниях в сенате.
"Если меня утвердят, то я буду говорить моему коллеге министру обороны (Турции), что наша политика заключается в том, что у вас может быть либо С-400, либо F-35, но не и то, и другое", - уточнил Эспер.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки.