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РИА Новости

В США рассказали о подрыве потенциала F-35 из-за С-400

Вчера, 18:45
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© AP Photo / Chuck BurtonМинистр армии США Марк Эспер
Министр армии США Марк Эспер
© AP Photo / Chuck Burton
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Покупка Турцией у России ЗРК С-400 подрывает потенциал американского военного самолета F-35, в разработке которого участвует Анкара, заявил кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер.
"Покупка С-400 фундаментально подрывает потенциал F-35 и наши возможности в будущем по поддержанию преимущества в воздухе", - сказал Эспер на слушаниях в сенате.
Американский государственный деятель, министр армии США Марк Эспер
Вчера, 18:42
Кандидат на пост главы Пентагона подчеркнул важность сдерживания России
"Если меня утвердят, то я буду говорить моему коллеге министру обороны (Турции), что наша политика заключается в том, что у вас может быть либо С-400, либо F-35, но не и то, и другое", - уточнил Эспер.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки.
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С-400 «Триумф»F-35ТурцияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
чтобы поддерживать преимущества в воздухе - надо сначала получить это преимущество.
16 июля, 20:31
Кот Базилио
2420000
А зачем выбирать: недосамолет F-35 никак не потянет против С-400 - что тогда тут выбирать ? Печально конечно, но самолет, основу которого в очередной раз украли у разработчиков из России проиграет лишь потому, что на конечном этапе над ним работали не русские головы, а янки, которые не знают, как из прототипа сделать изящную игрушку.
16 июля, 20:52
otakuwell
1000000
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