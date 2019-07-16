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РИА Новости

Эксперт объяснил, когда закончится "нашествие" крылатых муравьев на Москву

Вчера, 18:45
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© Фото : ИСЭЖ СО РАНОбщение рыжих лесных муравьев
Общение рыжих лесных муравьев
© Фото : ИСЭЖ СО РАН
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Появление в Москве крылатых муравьев - обычное явление, обусловленное погодой, это "нашествие" завершится через несколько дней, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов.
Ранее в соцсетях появились фотографии и сообщения о том, что в Москве наблюдается много летающих муравьев.

"Это сезонный массовый лет, такое наблюдается каждый год. Все они вылетают приблизительно в одно время, чтобы была возможность спариваться с неродственными особями. Установившаяся в Москве влажная и теплая погода наиболее благоприятна для размножения. Через несколько дней количество летающих муравьев сократится", - сказал Гомыранов.

Он отметил, что чаще всего на фото попадает один из самых обычных муравьев - чёрный садовый муравей (Lasius niger).
У черных муравьев период лёта довольно продолжительный по времени и наблюдается в июле-августе, никакой опасности для жителей Москвы и области летающие муравьи не представляют, рассказал ученый.
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Гомыранов также пояснил, что самцы после спаривания довольно быстро погибают, в то время как самки (матки) отыскивают укромные места под камнями, бревнами и листьями, где вырывают первую камеру будущего муравейника и теряют крылья. После чего самки откладывают яйца, из которых вылупятся первые рабочие особи. У черных садовых муравьев в муравейнике всегда одна царица, она же матка – такое явление называется моногинией. Самка спаривается один раз за свою жизнь, остальную часть жизни она проводит внутри муравейника, откладывая яйца. Из оплодотворенных яиц появляются только рабочие и новые самки, в то время как самцы вылупляются из неоплодотворенных яиц.
"Это очень пластичный вид, поэтому в городе они без труда располагают муравейники во дворах домов, на газонах, а также в парках и скверах", - уточнил энтомолог.
Он также добавил, что матки черных садовых муравьев являются рекордсменами среди насекомых по продолжительности жизни – в лабораторных условиях одна из них прожила 28 лет.
Ареал чёрного садового муравья простирается от южноевропейских стран и Англии через всю Европу до центральной части Сибири и Монголии. Муравейники этого вида обычно располагаются в земле, сверху виден лишь небольшой насыпной холмик, но иногда насекомые поселяются в трухлявых деревьях и пнях.
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