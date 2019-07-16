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РИА Новости
Ядерные технологии

Слуцкий прокомментировал идею подключить Китай к переговорам по разоружению

Вчера, 18:44
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Предложение подключить Китай к обсуждению возможного трехстороннего договора по ядерному оружию с США и РФ нереалистично, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее сообщалось, что первый замгоссекретаря США Джон Салливан и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков проведут в Женеве диалог по стратегической стабильности.
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Вчера, 10:35
Китай не видит оснований для участия в переговорах по ядерному оружию
Агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных представителей США сообщало, что американская сторона на переговорах с РФ в Женеве в среду намерена обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем. Ранее президент США Дональд Трамп предложил договор "нового поколения" по ограничению ядерного оружия, в который вошли бы США, Россия и Китай и который охватывал бы все типы ядерного оружия. Трамп не высказал более конкретных предложений.
"Предстоящие 17-18 июля российско-американские консультации в Женеве по вопросам стратегической стабильности можно только приветствовать. Это один из немногих возрождающихся форматов по проблематике ядерного сдерживания. И диалог здесь крайне необходим, особенно на фоне разрушающейся договорной базы в сфере контроля над вооружениями", - сказал Слуцкий журналистам.
При этом он отметил, что "утечки из Вашингтона уже сейчас настораживают".
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"Намерения американской стороны поднять в Женеве тему трехсторонней ядерной сделки РФ-США-КНР малоперспективны. Само по себе предложение подключить Китай к переговорам о сокращении ядерных арсеналов нереалистично. Пекин не раз отвергал эту инициативу на различных уровнях", - отметил глава комитета Госдумы.
Кроме того, считает Слуцкий, подобный посыл закладывает мину под продление ДСНВ, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Он подчеркнул, что США до сих пор уходят от конкретизации своей позиции по судьбе СНВ-3.
"Между тем, Договор СНВ, особенно в условиях слома ДРСМД, остается гарантией соблюдения режима нераспространения в ракетно-ядерной сфере, и Россия твердо выступает за его сохранение. Исчезновение СНВ-3, по сути, грозит снятием количественных "потолков" на стратегические ядерные арсеналы, а также ликвидацией важнейшего инструмента сдерживания гонки вооружений, а также обеспечения транспарентности и предсказуемости в военной сфере", - сказал Слуцкий.
Договор по СНВ-3
21 июня 2013, 19:25
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
Он добавил, что переговоры о пролонгации СНВ-3 необходимо начинать как можно скорее с учетом в том числе фактора предвыборной президентской кампании в США 2020 года.
"Время стремительно уходит. Затягивание обсуждения может привести к хаосу в вопросах стратегической стабильности, особенно в отсутствие каких-либо новых договоренностей в этой сфере. И заявления о "преждевременности переговорного процесса по СНВ-3" - вредные и деструктивные. Вместе с тем, как заявил президент РФ Владимир Путин, непродление СНВ-3 трагедией для России не станет. Но тогда вся вина за разрушение системы контроля над вооружениями ляжет на Соединенные Штаты", - резюмировал Слуцкий.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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Ядерные технологииЛеонид СлуцкийВыход США из договора о РСМДДоговор СНВ-3КитайРоссияСШАПолитика
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