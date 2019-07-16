Слуцкий прокомментировал идею подключить Китай к переговорам по разоружению

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Предложение подключить Китай к обсуждению возможного трехстороннего договора по ядерному оружию с США и РФ нереалистично, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что первый замгоссекретаря США Джон Салливан и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков проведут в Женеве диалог по стратегической стабильности.

Агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных представителей США сообщало, что американская сторона на переговорах с РФ в Женеве в среду намерена обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем. Ранее президент США Дональд Трамп предложил договор "нового поколения" по ограничению ядерного оружия, в который вошли бы США, Россия и Китай и который охватывал бы все типы ядерного оружия. Трамп не высказал более конкретных предложений.

"Предстоящие 17-18 июля российско-американские консультации в Женеве по вопросам стратегической стабильности можно только приветствовать. Это один из немногих возрождающихся форматов по проблематике ядерного сдерживания. И диалог здесь крайне необходим, особенно на фоне разрушающейся договорной базы в сфере контроля над вооружениями", - сказал Слуцкий журналистам.

При этом он отметил, что "утечки из Вашингтона уже сейчас настораживают".

"Намерения американской стороны поднять в Женеве тему трехсторонней ядерной сделки РФ-США-КНР малоперспективны. Само по себе предложение подключить Китай к переговорам о сокращении ядерных арсеналов нереалистично. Пекин не раз отвергал эту инициативу на различных уровнях", - отметил глава комитета Госдумы.

Кроме того, считает Слуцкий, подобный посыл закладывает мину под продление ДСНВ, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Он подчеркнул, что США до сих пор уходят от конкретизации своей позиции по судьбе СНВ-3.

"Между тем, Договор СНВ, особенно в условиях слома ДРСМД, остается гарантией соблюдения режима нераспространения в ракетно-ядерной сфере, и Россия твердо выступает за его сохранение. Исчезновение СНВ-3, по сути, грозит снятием количественных "потолков" на стратегические ядерные арсеналы, а также ликвидацией важнейшего инструмента сдерживания гонки вооружений, а также обеспечения транспарентности и предсказуемости в военной сфере", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что переговоры о пролонгации СНВ-3 необходимо начинать как можно скорее с учетом в том числе фактора предвыборной президентской кампании в США 2020 года.

"Время стремительно уходит. Затягивание обсуждения может привести к хаосу в вопросах стратегической стабильности, особенно в отсутствие каких-либо новых договоренностей в этой сфере. И заявления о "преждевременности переговорного процесса по СНВ-3" - вредные и деструктивные. Вместе с тем, как заявил президент РФ Владимир Путин, непродление СНВ-3 трагедией для России не станет. Но тогда вся вина за разрушение системы контроля над вооружениями ляжет на Соединенные Штаты", - резюмировал Слуцкий.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.