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РИА Новости

Кандидат на пост главы Пентагона подчеркнул важность сдерживания России

Вчера, 18:42
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© Фото : U.S. ArmyАмериканский государственный деятель, министр армии США Марк Эспер
Американский государственный деятель, министр армии США Марк Эспер
© Фото : U.S. Army
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер подчеркнул в письменных показаниях конгрессу важность военного сдерживания России.
"Ведущей задачей в отношениях между США и Россией в области безопасности (для США) является обеспечение того, чтобы сдерживать Россию от агрессии против жизненно важных интересов США, в том числе и путем защиты союзников от военной агрессии и укрепления партнеров, чтобы они могли устоять против принуждения (со стороны Москвы)", - заявил Эспер.
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"С моей точки зрения, нам и нашим союзникам нужно поддерживать готовые к боевым действиям обычные и ядерные силы, это один из наиболее эффективных сдерживающих факторов против российской агрессии", - добавил Эспер.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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