Кандидат на пост главы Пентагона подчеркнул важность сдерживания России

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер подчеркнул в письменных показаниях конгрессу важность военного сдерживания России.

"Ведущей задачей в отношениях между США и Россией в области безопасности (для США) является обеспечение того, чтобы сдерживать Россию от агрессии против жизненно важных интересов США, в том числе и путем защиты союзников от военной агрессии и укрепления партнеров, чтобы они могли устоять против принуждения (со стороны Москвы)", - заявил Эспер.

"С моей точки зрения, нам и нашим союзникам нужно поддерживать готовые к боевым действиям обычные и ядерные силы, это один из наиболее эффективных сдерживающих факторов против российской агрессии", - добавил Эспер.