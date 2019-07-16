Кандидат на пост главы Пентагона прокомментировал покупку С-400 Турцией

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США разочарованы решением Турции закупить российские системы С-400, заявил на слушаниях в сенате кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Анкара отказалась идти на уступки. На этой неделе, как сообщило агентство Bloomberg, США могут объявить о санкциях.
"Они являются союзником по НАТО... но их решение по С-400 является неправильным. Это вызывает разочарование", - сказал он.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.