Кандидат на пост главы Пентагона прокомментировал покупку С-400 Турцией

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США разочарованы решением Турции закупить российские системы С-400, заявил на слушаниях в сенате кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Анкара отказалась идти на уступки. На этой неделе, как сообщило агентство Bloomberg, США могут объявить о санкциях.

"Они являются союзником по НАТО... но их решение по С-400 является неправильным. Это вызывает разочарование", - сказал он.