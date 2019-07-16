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РИА Новости

Кандидат на пост главы Пентагона прокомментировал покупку С-400 Турцией

Вчера, 18:39
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© AP Photo / Andrew HarnikМинистр армии США Марк Эспер
Министр армии США Марк Эспер
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США разочарованы решением Турции закупить российские системы С-400, заявил на слушаниях в сенате кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Анкара отказалась идти на уступки. На этой неделе, как сообщило агентство Bloomberg, США могут объявить о санкциях.
"Они являются союзником по НАТО... но их решение по С-400 является неправильным. Это вызывает разочарование", - сказал он.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
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С-400 «Триумф»Министерство обороны СШАF-35ТурцияРоссияСШАВ мире
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