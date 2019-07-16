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РИА Новости

Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"

Вчера, 18:38
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CC BY-SA 3.0 / X51 / Area 51 borderГраница военной базы "Зона 51" в США
Граница военной базы Зона 51 в США
CC BY-SA 3.0 / X51 / Area 51 border
Граница военной базы "Зона 51" в США. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Планы более 1 миллиона американцев принять участие в "штурме" военной базы "Зона 51" в Неваде не более чем "хайп в сети", а сами желающие - "чудики", но для того, чтобы снять общественное напряжение военные могли бы провести день открытый дверей и показать авиабазу, полагает учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.
Ранее в Facebook была запущена акция, призванная собрать участников для штурма американской военной базы "Зона 51" в Неваде, чтобы подтвердить известную легенду о том, что на базе спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне. На "штурм" уже записались более 1,2 миллиона человек, еще около миллиона написали, что "интересуются" этим мероприятием. "Штурм" запланирован на 20 сентября.
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"Жажда штурмовать зону - это по большей части хайп в сети, диванная армия, нынешние цифры не показатель. Какие-то чудики, конечно, найдутся и попрутся", - рассказал он РИА Новости.
По его словам, "Зона 51" получила известность в 1989 году, когда американский физик Роберт Скотт Лазар заявил, что лично участвовал в исследовании инопланетных технологий на этой базе. "В принципе, других оснований для интереса (к этой авиабазе - ред.) нет, всё остальное - вторично", - сказал Курбатов.
В то же время он не исключил, что исследования в области уфологии вполне могли бы вестись на этой авиабазе. "Уфология вообще - вопрос государственной безопасности, любое неопознанное тело в воздушном пространстве есть потенциальная угроза, естественно этот вопрос необходимо исследовать на государственном уровне с привлечением должного количества людских, материальных, научных ресурсов, и в строгих условиях закрытого армейского полигона это делать удобнее и надёжнее всего", - говорит Курбатов.
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По его мнению, ВВС США могли бы устроить постановочный и контролируемый день открытых дверей, чтобы успокоить общество, перевезя секретные военные разработки от посторонних глаз на другие военные базы. "Но они об этом даже не думают. Очевидно, есть в "Зоне 51" что-то, что действительно невозможно ни эвакуировать, ни спрятать. Вот это и наводит на новые интересные мысли", - считает уфолог.
Военная база "Зона 51" в Неваде долгое время ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для экспериментов над инопланетянами, однако настоящее её назначение неизвестно. Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.
Ранее представитель ВВС США Лора Макэндрюс заявила, что военно-воздушные силы США обязуются защитить базу "Зона 51" в Неваде от "штурма" желающих увидеть инопланетян.
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ВВС СШАСШАНевадаБезопасностьВ мире
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