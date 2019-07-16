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РИА Новости

В Госдуме назвали проект о доступе к экологической информации профанацией

Вчера, 18:33
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов выступает на парламентских слушаниях в Госдуме. 8 июля 2019
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов выступает на парламентских слушаниях в Госдуме. 8 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям не поддержал правительственный законопроект о доступе к экологической информации, предложив полностью изменить концепцию. Заключение комитета-соисполнителя с рекомендацией отклонить будет направлено в комитет по экологии и защите окружающей среды, который является ответственным за законопроект.
Документ разработан в целях реализации поручений президента РФ, который поручил кабмину внести в законодательство изменения, предусматривающие определение понятия "экологическая информация", порядка доступа к ней и отнесение ее к общедоступной информации, размещаемой госорганами в интернете в форме открытых данных.
Однако в ходе заседания комитета его глава Николай Николаев обратил внимание коллег, что законопроект касается лишь доступа к информации о состоянии окружающей среды и не отвечает поставленным в поручении президента целям и не обеспечивает их выполнение в полной мере. "На мой взгляд, такой законопроект - чистой воды профанация", - заявил он.
"Мы боремся за открытость информации. Президент говорит о том, чтобы мы получали и понимали, что это за информация, но мы ничего не получили в законопроекте. Ни что такое экологическая информация, доступ не обеспечиваем к данным и делаем только декорации усилий. Как мы можем реализовывать нацпроекты, если у нас нет оперативной информации, мы не можем проверить и увидеть, а действительно ли она достоверна?" - заметил депутат. Кроме того, по его словам, информацию о состоянии окружающей среды граждане, компании или общественные объединения смогут получить по запросу в течение 30 дней.
Николаев сказал, что "возлагал большие надежды на этот законопроект", поскольку должна была появиться информация, которая помогла бы людям знать, что происходит вокруг. "Чтобы мы вовремя реагировали и исправляли ситуацию, чтобы мы знали, чем мы дышим, что мы пьем, что мы едим и т.д. Было прямое поручение президента прописать в законодательстве определение "экологическая информация". Однако (это) понятие отсутствует", - констатировал глава комитета.
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В ходе обсуждения законопроекта на заседании было обращено внимание, что вместо этого термина в нем появилось понятие "информация о состоянии окружающей среды". Вместе с тем, в Кодексе об административных правонарушениях уже прописано, что экологической информацией является, среди прочего, информация о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. Таким образом, выбранный авторами законопроекта термин не может быть использован взамен содержащегося в поручении в силу того, что понятие "экологическая информация" охватывает понятие "информация о состоянии окружающей среды", считают члены комитета.
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