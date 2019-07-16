СМИ включили российские истребители в список самых быстрых в истории

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Американский портал . Американский портал We Are The Mighty включил три российских истребителя в рейтинг самых быстрых за всю историю военной авиации.

Первое место в списке досталось американскому беспилотному орбитальному кораблю Boeing X-37. Как отмечает издание, он может развивать скорость до 25 Маха в верхних слоях атмосферы. Первый тестовый полет корабль совершил в апреле 2006-го, испытания в космосе начались в 2010 году, но в серийное производство его не запустили.

Второе место занял истребитель-перехватчик МиГ-25 (Foxbat в кодификации НАТО). Самолет впервые поднялся в воздух в 1964 году, он способен развивать скорость до 3,2 Маха. Истребитель оставался на вооружении российской армии до 2013 года, а некоторые армии используют его до сих пор.

На третье место эксперты поставили американский F-15E Strike Eagle. Как отмечает издание, самолет может развивать скорость в 4855 километров в час. Этот истребитель-бомбардировщик совершил первый полет в 1986 году, а уже через два года поступил в ряды американских ВВС.

Четвертое место досталось российскому МиГ-31 (Foxhound в кодификации НАТО). Истребитель-перехватчик разрабатывался в 1970-е годы, первый полет совершил в 1975 году. Сейчас в составе ВКС имеется более 250 различных модификаций этого самолета. Максимальная скорость истребителя составляет 4817 километров в час.

Замыкает рейтинг Су-27 (Flanker-B в кодификации НАТО). Российский тяжелый истребитель четвертого поколения впервые поднялся в воздух в 1977 году. Су-27 были приняты на вооружение в 1985 году и до сих пор остаются на боевом дежурстве. Истребитель способен развивать скорость до 4017 километров в час.