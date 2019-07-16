Около восьми миллиметров осадков выпадет в Москве со вторника на среду

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Около 8 миллиметров осадков может выпасть в Москве в ночь со вторника на среду, дожди будут идти в столице с перерывами до вечера среды, рассказал РИА Новости специалист центра погоды "Фобос " Александр Синенков.
"Ливни будут очень неоднородными. Погода будет облачной и сегодня ночью и завтра в течение дня. Дождь пройдет в течение завтрашнего дня, но он не будет непрерывным, но продолжаться он будет практически до завтрашнего вечера. Осадков выпадет не так много, несколько миллиметров, речь идет о 5-8 миллиметрах за ночь. И завтра днем может быть примерно столько же, но осадки неоднородные, где-то их будет меньше, где-то больше", - сказал Синенков.
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По данным синоптиков, настоящие июльские ливни, которые продлятся более полутора суток, начнутся в Москве во вторник после 18.00. За этот период в разных местах Москвы может выпасть от 20 до 50% месячной нормы осадков.