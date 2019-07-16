Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T18:31Z
https://ria.ru/20190716/1556587219.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155658/81/1556588177_0:41:3142:1808_1036x0_80_0_0_2938f29fa83a14d91dc1db4d1c114303.jpg
РИА Новости

Около восьми миллиметров осадков выпадет в Москве со вторника на среду

Вчера, 18:31
263
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве. 16 июля 2019
Дождь в Москве. 16 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. 16 июля 2019
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Около 8 миллиметров осадков может выпасть в Москве в ночь со вторника на среду, дожди будут идти в столице с перерывами до вечера среды, рассказал РИА Новости специалист центра погоды "Фобос " Александр Синенков.
"Ливни будут очень неоднородными. Погода будет облачной и сегодня ночью и завтра в течение дня. Дождь пройдет в течение завтрашнего дня, но он не будет непрерывным, но продолжаться он будет практически до завтрашнего вечера. Осадков выпадет не так много, несколько миллиметров, речь идет о 5-8 миллиметрах за ночь. И завтра днем может быть примерно столько же, но осадки неоднородные, где-то их будет меньше, где-то больше", - сказал Синенков.
Теплая погода в Москве
11 июля, 19:49
Изменения уже идут. Ученый рассказал о климате в России через 30 летШвейцарские ученые рассчитали, что через 30 лет летняя температура в Москве и Петербурге будет на 5-6 градусов выше, чем сейчас. Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в эфире радио Sputnik рассказал, можно ли верить этому прогнозу.
Ранее столичные спасатели предупредили жителей и гостей города о грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду до конца дня.
МЧС рекомендует при управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также во время грозы не рекомендуется находиться у водоемов.
По данным синоптиков, настоящие июльские ливни, которые продлятся более полутора суток, начнутся в Москве во вторник после 18.00. За этот период в разных местах Москвы может выпасть от 20 до 50% месячной нормы осадков.
101010
Обсудить 0
МЧСМоскваОбщество
Рекомендуем
Дождь в Москве
Службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды
РИА
Новости
Дождь в Москве. 16 июля 2019
На Москву обрушился сильный ливень с грозой
Пенсионное удостоверение
Минфин продлил заморозку накопительной части пенсии
Оформление полиса ОСАГО
Правительство внесло в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО
Лента
новостей
Калининградец похитил почти два километра водовода
Ракета Протон-М
"Роскосмос" назвал причину переноса пуска "Протона-М"
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов выступает на парламентских слушаниях в Госдуме. 8 июля 2019
В Госдуме назвали проект о доступе к экологической информации профанацией
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о достижении прогресса в переговорах с КНДР
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в штаб-квартире МВФ
Кристин Лагард уходит в отставку с поста главы МВФ
Троллейбусы стоят в пробке в связи с подтоплением Тушинского тоннеля после провала грунта в шлюзе №8 канала имени Москвы
Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проезд
Здание Дворца Европы в Страсбурге
Эксперты оценили перспективы вероятного назначения новой главы Еврокомиссии
Палубный сверхзвуковой истребитель СУ-27К взлетает с палубы тяжелого авианесущего крейсера Северного флота Адмирал Кузнецов
СМИ включили российские истребители в список самых быстрых в истории
Общение рыжих лесных муравьев
Эксперт объяснил, когда закончится "нашествие" крылатых муравьев на Москву
Американский государственный деятель, министр армии США Марк Эспер
Кандидат на пост главы Пентагона подчеркнул важность сдерживания России
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Москвичей попросили быть осторожнее на дорогах из-за непогоды
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20Ил-76 со сработавшим датчиком благополучно приземлился в "Жуковском"
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
Лента новостейМолния