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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком проверяет жалобы кандидатов в депутаты МГД

Вчера, 18:28
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком проверяет все жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы и действия окружных комиссий, все сомнения в подписях избиркомы всегда трактуют в пользу кандидата, а в итоговые протоколы вносятся лишь те безусловные нарушения, которые нельзя проигнорировать или устранить, сообщила пресс-служба МГИК.
Ранее в социальных сетях кандидата в депутаты Любови Соболь и ряда других людей была распространена информация о признании недействительными подписей таких известных людей как Илья Азар и Михаил Ширвиндт, оставивших подписи за кандидата по 43 избирательному округу – Соболь.
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"Эта информация не нашла подтверждения, подписи указанных лиц признаны комиссией достоверными", - говорится в сообщении МГИК.
В Мосгоризбиркоме также отметили, что комиссия рассматривает все обращения и заявления кандидатов и избирателей без исключения.
"В связи с обращениями, в том числе в социальных сетях, Мосгоризбирком поясняет, что каждая жалоба была отработана и сверена с результатами работы рабочей группы окружной избирательной комиссии. Мосгоризбирком рассматривает все обращения кандидатов и избирателей, которые переданы ему в установленном законом порядке, и все те, о которых сотрудникам МГИК известно, и проводит проверку действий окружных избирательных комиссий", - говорится в сообщении.
В Мосгоризбиркоме напомнили, что избирательные комиссии всегда трактуют все сомнения в подписях в пользу кандидата. В итоговые протоколы, выданные кандидатам на руки, вошли лишь те безусловные нарушения, которые не могут быть проигнорированы или устранены.
При этом в комиссии отметили, что в случае подписи избирателя Шейниса В.Л., оставленной в поддержку кандидата Елены Русаковой, подпись признана недействительной из-за нарушения сборщиком правил заполнения подписного листа. "Сборщик написал за избирателя дату проставления подписи. По законодательству, избиратель обязан лично заполнять поля даты и подписи своей рукой. Фамилию, имя, отчество и паспортные данные может заполнить сборщик", - отметили в горизбиркоме.
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Также отмечается, что Русакова высказала претензию по двум избирателям, чьи подписи были признаны недостоверными. По данным пресс-службы, подписи этих избирателей есть в подписных листах, но не были учтены в связи с допущенными сборщиками ошибками. В Мосгоризбиркоме добавили, что указанные ошибочные сведения об избирателях были лично подписаны кандидатами и с ошибками представлены в избирательную комиссию.
"Согласно ведомостям проверки подписных листов кандидатов, подписи двух избирателей (Лукьянова Е.А и Чепуренко А.Ю) в ведомостях недействительных подписей кандидатов Русаковой и Соболь не значатся и признаны достоверными", - также сообщили в МГИК.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам, необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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