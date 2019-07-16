Эксперты оценили перспективы вероятного назначения новой главы Еврокомиссии

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Евросоюз в случае назначения бывшего министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии кардинально не изменит свою политику в отношении России, в том числе - по вопросу санкций, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Во вторник Европарламент проголосует по вопросу о назначении фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

"Наверное, от нее не стоит ждать кардинальных перемен и инновационных решений. В отношениях с Москвой она будет идти в русле тех договоренностей, которые до нее уже были созданы", - сказал доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский .

По его мнению, вряд ли изменится при фон дер Ляйен и санкционная политика Евросоюза. "Насколько она готова идти на раскручивание санкционного маховика пока тоже не очень понятно, это зависит от того, как будут складываться отношения новой Еврокомиссии с США, но и от многих других факторов", - считает эксперт.

"Самый большой вопрос на сегодняшний день для России - какую позицию будет занимать новая Еврокомиссия в отношении энергетики, в отношении Северного потока, что сейчас является краеугольным камнем российско-европейских отношений. Думаю, ответ на этот вопрос мы получим в ближайшее время", - добавил Каневский.

В свою очередь, заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова также полагает, что от фон дер Ляйен не стоит ждать каких-то кардинальных перемен.

"В отношении России фон дер Ляйен занимает довольно критическую позицию. Из тех сторонников-министров, которые окружали Ангелу Меркель, она известна более резкими высказываниями в адрес России. Она не будет способствовать улучшению отношений с Россией. Она будет частью определенного механизма", - сказала она.