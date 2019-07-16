В Воркуте проверят информацию о связи депутата и воспитанницы детдома

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку по распространенным в соцсетях данным об интимной связи депутата горсовета Воркуты с несовершеннолетней воспитанницей местного детского дома и ее похищении, сообщил РИА Новости представитель управления СК по республике Коми.

"Проводится проверка в отношении одного из депутатов совета Воркуты колледжа по статьям 134 УК РФ ("Вступление в половую связь с несовершеннолетней") и 126 УК РФ ("Похищение человека"), - сказал собеседник агентства.