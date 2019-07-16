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РИА Новости

В Воркуте проверят информацию о связи депутата и воспитанницы детдома

Вчера, 18:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку по распространенным в соцсетях данным об интимной связи депутата горсовета Воркуты с несовершеннолетней воспитанницей местного детского дома и ее похищении, сообщил РИА Новости представитель управления СК по республике Коми.
"Проводится проверка в отношении одного из депутатов совета Воркуты колледжа по статьям 134 УК РФ ("Вступление в половую связь с несовершеннолетней") и 126 УК РФ ("Похищение человека"), - сказал собеседник агентства.
По данным местных СМИ, в соцсетях сообщили об интимной связи депутата с несовершеннолетней воспитанницей детского дома №18. Также появилась информация, что депутат вывез девушку за пределы Заполярья.
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