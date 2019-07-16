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РИА Новости

Минфин продлил заморозку накопительной части пенсии

Вчера, 18:20
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© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мораторий на формирование накопительной части пенсии будет продлен на 2022 год, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Решение формально не принято, но в целом, вы понимаете, что у нас ничего не изменилось с прошлого и позапрошлого года, то есть у нас уже 2019-2020-2021 так действует... Я честно говоря даже удивлен такому большому интересу к этому, потому что ничего принципиально нового здесь не появилось", - сказал он.
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"Да, решение принято, что пока мы ничего не сделаем, у нас так все будет, как и есть. Это решение относится к 2022 году, в рамках 2021-2020 решение было принято ранее в предыдущий бюджетный цикл", - добавил он.
В России с 2014 по 2021 годы введен так называемый "мораторий", то есть запрет на формирование средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов в ПФР. При этом такие страховые взносы в полном объеме перенаправлены на финансирование страховых пенсий.
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Пенсионный фонд РФМинистерство финансов РФОбщество
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