Музыканту Сергею "Пауку" Троицкому отказали в регистрации на выборы в МГД

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кандидату Сергею Троицкому отказали в регистрации на выборы в Московскую городскую думу, заявили на заседании окружной комиссии во вторник.

"Окружная избирательная комиссия по выборам в депутаты Московской городской думы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу 43 решила: отказать в регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы ... Троицкому Сергею Евгеньевичу", - заявили на комиссии.

Как отметили члены комиссии, в ходе проверки было выявлено свыше 10% недостоверных подписей избирателей в подписных листах кандидата. Уточняется, что в ходе проверки было 4610 подписей избирателей, из них признаны недействительными 687 подписей.

Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации. Оппозиционер Дмитрий Гудков также заявил РИА Новости, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Он отметил, что будет обжаловать это решение. При проверке подписей Митрохина и Ильи Яшина также было выявлено свыше 10% брака.