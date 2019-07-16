Музыканту Сергею "Пауку" Троицкому отказали в регистрации на выборы в МГД

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кандидату Сергею Троицкому отказали в регистрации на выборы в Московскую городскую думу, заявили на заседании окружной комиссии во вторник.
"Окружная избирательная комиссия по выборам в депутаты Московской городской думы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу 43 решила: отказать в регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы ... Троицкому Сергею Евгеньевичу", - заявили на комиссии.
Как отметили члены комиссии, в ходе проверки было выявлено свыше 10% недостоверных подписей избирателей в подписных листах кандидата. Уточняется, что в ходе проверки было 4610 подписей избирателей, из них признаны недействительными 687 подписей.
Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.
Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации. Оппозиционер Дмитрий Гудков также заявил РИА Новости, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Он отметил, что будет обжаловать это решение. При проверке подписей Митрохина и Ильи Яшина также было выявлено свыше 10% брака.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.