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РИА Новости

В Общественной палате прокомментировали возвращение курилок в аэропорты

Вчера, 18:16
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Член комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев раскритиковал законопроект по возвращению курилок в аэропорты и заявил, что он лоббируется табачными корпорациями.
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.
"Этот закон уж точно не направлен на поддержание здоровья нации. У нас есть два лидера на рынке табака - это компании Philip Morris International и Japan Tobacco, им выгодно возвращение курилок в аэропорты, и они это лоббируют", - заявил Хамзаев РИА Новости.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 15:57
Депутат Госдумы прокомментировал возврат курилок в аэропорты
Курилки в аэропортах будут, по сути, являться рекламой табачных корпораций и курения, пояснил руководитель "Трезвой России".
"Депутатам стоило бы задаться вопросом, как решить проблему курения у аэропортов. Для этого нужно вынести зоны для курения подальше от входа, и уж точно не в стерильную зону", - резюмировал Хамзаев.
Законопроект будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, связанных с употреблением сигарет, подчеркнул член ОП РФ, добавив, что готов поспорить с каждый депутатом, поддержавшим инициативу.
В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитет по транспорту и строительству (соисполнитель по законопроекту) рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, как и комитет по охране здоровья.
Пассажиры в зале ожидания в аэропорту
15 февраля, 03:08
Минтранс не поддерживает идею возвращения курилок в аэропорты
Однако Минздрав выступил против этого законопроекта. По мнению ведомства, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, обусловленных потреблением сигарет.
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году "антитабачным" законом. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
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Трезвая РоссияСултан ХамзаевОбщественная палата РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Они там все больные чтоль? >возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков. Точно! Вот где собака зарыта!
16 июля, 19:11
zzonewige
1710206
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