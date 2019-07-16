В Общественной палате прокомментировали возвращение курилок в аэропорты

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Член комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев раскритиковал законопроект по возвращению курилок в аэропорты и заявил, что он лоббируется табачными корпорациями.

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.

"Этот закон уж точно не направлен на поддержание здоровья нации. У нас есть два лидера на рынке табака - это компании Philip Morris International и Japan Tobacco, им выгодно возвращение курилок в аэропорты, и они это лоббируют", - заявил Хамзаев РИА Новости.

Курилки в аэропортах будут, по сути, являться рекламой табачных корпораций и курения, пояснил руководитель "Трезвой России".

"Депутатам стоило бы задаться вопросом, как решить проблему курения у аэропортов. Для этого нужно вынести зоны для курения подальше от входа, и уж точно не в стерильную зону", - резюмировал Хамзаев.

Законопроект будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, связанных с употреблением сигарет, подчеркнул член ОП РФ, добавив, что готов поспорить с каждый депутатом, поддержавшим инициативу.

В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитет по транспорту и строительству (соисполнитель по законопроекту) рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, как и комитет по охране здоровья.

Однако Минздрав выступил против этого законопроекта. По мнению ведомства, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, обусловленных потреблением сигарет.