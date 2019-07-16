Эспер пообещал бороться с "российским вмешательством в выборы"

ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Пентагон будет помогать в борьбе с "российским вмешательством в выборы", заявил кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер.

На слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенате Эспера спросили, будет ли он бороться с "российским вмешательством в выборы".

"Ничто не может угрожать проведению наших выборов, и мы намерены вносить в это более чем существенный вклад", - ответил Эспер.