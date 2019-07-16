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РИА Новости

В Минюсте объяснили сбой в работе системы ЗАГСов

Вчера, 18:14
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Минюст России ожидает, что ФНС в ближайшее время полностью восстановит работу Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), сообщили РИА Новости в отделе общественных связей департамента организации и контроля министерства.
"С 14.07.2019 по 15.07.2019 ФНС России была установлена очередная новая версия системы, которая привела к сбою в работе. В настоящее время ФНС России работает над его устранением. По сообщению ФНС России, в ближайшее время функционирование Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния будет восстановлено", - сообщил Минюст.
В министерстве отметили, что ФНС реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки.
Ранее во вторник в СМИ появились сообщения о сбое в общероссийской системе, который привел к трудностям при регистрации актов гражданского состояния. В самой ФНС, являющейся оператором единого реестра ЗАГСов, эту информацию опровергли, заявив РИА Новости, что идет плановое обновление системы, операторы предупреждены и могут работать в офлайн-режиме, а все данные позже будут автоматически занесены в реестр.
Вчера, 17:44
ФНС прокомментировала сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов
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Министерство юстиции РФРоссияОбщество
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