В Минюсте объяснили сбой в работе системы ЗАГСов

"С 14.07.2019 по 15.07.2019 ФНС России была установлена очередная новая версия системы, которая привела к сбою в работе. В настоящее время ФНС России работает над его устранением. По сообщению ФНС России, в ближайшее время функционирование Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния будет восстановлено", - сообщил Минюст.

В министерстве отметили, что ФНС реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки.

Ранее во вторник в СМИ появились сообщения о сбое в общероссийской системе, который привел к трудностям при регистрации актов гражданского состояния. В самой ФНС, являющейся оператором единого реестра ЗАГСов, эту информацию опровергли, заявив РИА Новости, что идет плановое обновление системы, операторы предупреждены и могут работать в офлайн-режиме, а все данные позже будут автоматически занесены в реестр.