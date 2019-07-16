Кандидат на пост главы Пентагона заявил об уязвимости в киберпространстве

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США по-прежнему являются уязвимыми в киберпространстве, заявил на слушаниях в сенате кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.

"Очевидно, что киберпространство является сферой военного противостояния. В настоящее время мы находимся в состоянии войны в киберпространстве. Мы постоянно боремся с такими странами как Россия или Китай, которые пытаются украсть наши технологии, повлиять на выборы, распространить дезинформацию о США", - отметил Эспер.

По его словам, с точки зрения оборонных способностей США "по-прежнему уязвимы" как в государственном секторе, так и в частном.

"Что касается наступательных способностей, то у нас есть много возможностей. Но нужно еще многое сделать", - добавил Эспер.