Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T18:11Z
https://ria.ru/20190716/1556586626.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Кандидат на пост главы Пентагона заявил об уязвимости в киберпространстве

Вчера, 18:11
160
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США по-прежнему являются уязвимыми в киберпространстве, заявил на слушаниях в сенате кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.
"Очевидно, что киберпространство является сферой военного противостояния. В настоящее время мы находимся в состоянии войны в киберпространстве. Мы постоянно боремся с такими странами как Россия или Китай, которые пытаются украсть наши технологии, повлиять на выборы, распространить дезинформацию о США", - отметил Эспер.
По его словам, с точки зрения оборонных способностей США "по-прежнему уязвимы" как в государственном секторе, так и в частном.
"Что касается наступательных способностей, то у нас есть много возможностей. Но нужно еще многое сделать", - добавил Эспер.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ пока не получила вразумительного ответа от США на предложения по совместной борьбе с кибератаками.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных российско-японских документов по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
29 июня, 15:04
Абэ отметил укрепление сотрудничества с Россией в борьбе с киберугрозами
000000
Обсудить 0
Министерство обороны СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Рябков прокомментировал оттягивание США переговоров по продлению ДСНВ
РИА
Новости
Марк Эспер
Эспер пообещал бороться с "российским вмешательством в выборы"
Американский государственный деятель, министр армии США Марк Эспер
Кандидат на пост главы Пентагона подчеркнул важность сдерживания России
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Новым министром обороны Германии станет Крамп-Карренбауэр, сообщили СМИ
Лента
новостей
Министр армии США Марк Эспер
Кандидат на пост главы Пентагона прокомментировал покупку С-400 Турцией
Кандидат на пост главы Пентагона рассказал о вызовах для США в Арктике
Министр армии США Марк Эспер
США считают, что Россия бросает им вызов в Европе, заявил Эспер
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США не добиваются смены режима в Иране
Олег Морозов
В Совфеде надеются на изменения политики Украины в адрес России
Кандидат на пост главы Пентагона пообещал соблюдать ДРСМД до 2 августа
В Воркуте проверят информацию о связи депутата и воспитанницы детдома
Директор Центра общественных коммуникаций Госкорпорации Роскосмос Владимир Устименко
В "Роскосмосе" рассказали о защите ГЛОНАСС от сбоев
Дождь в Москве. 16 июля 2019
На Москву обрушился сильный ливень с грозой
Ракета Протон-М
"Роскосмос" назвал причину переноса пуска "Протона-М"
Американский военнослужащий в Сирии
Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03Англо-американская школа не комментирует статью о невыдаче виз учителям
11:03В сирийской провинции Дераа взорвался автомобиль, погибли четверо военных
11:02Роспотребнадзор установил причину болезни нескольких детей в лагере в Крыму
11:01В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:01Число госпитализированных после паводка под Иркутском достигло 754 человек
11:01Власти Чечни объяснили запрет "вольного творчества"
11:00Мосгоризбирком готов рассмотреть жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы
10:56Из Сирии в Россию вернулись 300 военных полицейских
10:56В Крыму опровергли сообщения о допросах украинских туристов
10:53В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
10:52СМИ: Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии
10:52Прототип звездолета Маска загорелся во время проверки двигателя
10:47Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
Лента новостейМолния