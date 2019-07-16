"Роскосмос" назвал причину переноса пуска "Протона-М"

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко рассказал о неполадке, которая стала причиной переноса запуска ракеты-носителя "Протон-М" c космической астрофизической обсерваторией "Спектр-РГ".

"Выявленную неисправность можно сформулировать так: снижение давления в баке второй ступени ракеты-носителя из-за негерметичности трубопровода наддува бака", — сказал Устименко в ходе телеконференции.

Он также подтвердил, что стартовиков, участвовавших в устранении неполадки, представят к наградам. "Соответствующий приказ в процессе подготовки", — сказал Устименко.

Старт "Протона" откладывали дважды. Сперва пуск наметили на 21 июня, но из-за разрядившейся батареи "Спектра" ракету пришлось возвратить в монтажно-испытательный корпус. Старт перенесли на 12 июля, но у "Роскосмоса" возникли замечания к ракете, и его отложили еще на сутки.

В итоге "Протон-М" со "Спектром-РГ" стартовал с космодрома Байконур в 15:31 мск 13 июля. Через десять минут после старта разгонный блок ДМ-03 отделился от третьей ступени ракеты, а затем успешно вывел обсерваторию на целевую орбиту.

Что такое "Спектр-РГ"

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" — международный российско-германский проект. Его цель — создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С помощью "Спектра-РГ" планируется создать карту видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.

Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный немецким Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка, и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

Теперь "Спектру" предстоит перелет в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли), расположенную в полутора миллионах километров от Земли. По расчетам "Роскосмоса", это займет три месяца. За это время предполагается проверить работоспособность телескопов и провести пробные астрофизические наблюдения.