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РИА Новости

"Роскосмос" назвал причину переноса пуска "Протона-М"

Вчера, 18:10
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© Фото : РоскосмосРакета "Протон-М"
Ракета Протон-М
© Фото : Роскосмос
Ракета "Протон-М" . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко рассказал о неполадке, которая стала причиной переноса запуска ракеты-носителя "Протон-М" c космической астрофизической обсерваторией "Спектр-РГ".
"Выявленную неисправность можно сформулировать так: снижение давления в баке второй ступени ракеты-носителя из-за негерметичности трубопровода наддува бака", — сказал Устименко в ходе телеконференции.
Он также подтвердил, что стартовиков, участвовавших в устранении неполадки, представят к наградам. "Соответствующий приказ в процессе подготовки", — сказал Устименко.
Старт "Протона" откладывали дважды. Сперва пуск наметили на 21 июня, но из-за разрядившейся батареи "Спектра" ракету пришлось возвратить в монтажно-испытательный корпус. Старт перенесли на 12 июля, но у "Роскосмоса" возникли замечания к ракете, и его отложили еще на сутки.
Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией Спектр-РГ с космодрома Байконур. 13 июля 2019
13 июля, 23:23
Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
В итоге "Протон-М" со "Спектром-РГ" стартовал с космодрома Байконур в 15:31 мск 13 июля. Через десять минут после старта разгонный блок ДМ-03 отделился от третьей ступени ракеты, а затем успешно вывел обсерваторию на целевую орбиту.

Что такое "Спектр-РГ"

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" — международный российско-германский проект. Его цель — создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С помощью "Спектра-РГ" планируется создать карту видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
13 июля, 20:47
"Много водки": создатели телескопа для "Спектра-РГ" отпраздновали запуск
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный немецким Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка, и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
Теперь "Спектру" предстоит перелет в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли), расположенную в полутора миллионах километров от Земли. По расчетам "Роскосмоса", это займет три месяца. За это время предполагается проверить работоспособность телескопов и провести пробные астрофизические наблюдения.
В последующие четыре года обсерватория должна сделать восемь полных обзоров небесной сферы. Еще два с половиной года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.
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Спектр-РГКосмос - РИА НаукаПротонРоскосмосРИА Наука
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