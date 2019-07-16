На Москву обрушился сильный ливень с грозой

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сильный ливень с грозой и молниями обрушился на Москву во вторник вечером, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее столичные спасатели предупредили жителей и гостей города о грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайший час и до конца дня.

МЧС рекомендует при управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также во время грозы не рекомендуется находиться у водоемов.

Кроме того, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.