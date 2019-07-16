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РИА Новости

На Москву обрушился сильный ливень с грозой

Вчера, 18:09
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве. 16 июля 2019
Дождь в Москве. 16 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. 16 июля 2019
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сильный ливень с грозой и молниями обрушился на Москву во вторник вечером, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее столичные спасатели предупредили жителей и гостей города о грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайший час и до конца дня.
МЧС рекомендует при управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также во время грозы не рекомендуется находиться у водоемов.
Кроме того, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.
По данным синоптиков, настоящие июльские ливни, которые продлятся более полутора суток, начнутся в Москве во вторник после 18.00. За этот период в разных местах Москвы может выпасть от 20 до 50% месячной нормы осадков.
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