Калининградец похитил почти два километра водовода

КАЛИНИНГРАД, 16 июл - РИА Новости. Прокурор города Балтийска Калининградской области направил в суд уголовное дело по факту хищения почти двух километров магистрального водовода на девять миллионов рублей, сообщила пресс-служба калининградской областной прокуратуры.

По версии следствия, в июле-августе 2018 года житель Балтийска совместно с жителем Калининграда, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, похитили более 1,9 тысячи погонных метров металлических бесшовных труб, которые были частью строительства магистрального водовода Приморск-Балтийск.

"Похищенные трубы принадлежат Российской Федерации в лице федерального государственного учреждения "Управление Балтийского флота". Государству причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму более девяти миллионов рублей. Прокурором города Балтийска уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Балтийский городской суд", - говорится в сообщении.