Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T18:06Z
https://ria.ru/20190716/1556586405.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155646/65/1556466574_0:45:680:428_1036x0_80_0_0_b0505a94406f2a87637ddbadd6aad156.jpg
РИА Новости

Сотрудники РГАЛИ рассказали, как сушат документы после тушения пожара

Вчера, 18:06
213
© Фото : РГАЛИ Российский государственный архив литературы и искусства
Российский государственный архив литературы и искусства
© Фото : РГАЛИ
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), где случился пожар, устраняли его последствия в течение нескольких дней, впереди предстоит работа по картонированию, перемещению и экспертизе пострадавших дел, говорится в официальном заявлении учреждения, опубликованном на официальной странице учреждения в Facebook.
Пожар в первом корпусе РГАЛИ возник днем в пятницу. По данным спасателей, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Как уточняется на сайте учреждения, профессиональные действия сотрудников пожарной охраны МЧС РФ позволили минимизировать ущерб зданию и архивным документам. На данный момент временно ограничена работа читального зала микрофильмов и госучреждений.
Здание Российского государственного архива литературы и искусства, где произошел пожар. 12 июля 2019
12 июля, 16:00
Сотрудница РГАЛИ: на этаже, где случился пожар, не было ценных документов
"Практически сразу после того, как огонь был оперативно локализован, мы смогли войти в хранилище и приступить к устранению последствий пожара: выносили намокшие коробки с делами, до которых можно было добраться, убирали слой воды, чтобы сократить течь на соседние этажи, укрывали пленкой стеллажи в хранилищах, расположенных под пострадавшим. Трудились до темноты. Работы возобновились с раннего утра субботы и продолжались все воскресенье. В результате были предельно оперативно разобраны и помещены в специальную обработку самые пострадавшие дела", - говорится в заявлении директора РГАЛИ Татьяны Горяевой и сотрудников архива.
Ранее глава Росархива Андрей Артизов сообщил РИА Новости, что намокшие при тушении документы отправят в морозильные камеры для восстановления. Как сообщили в РГАЛИ, рефрижераторы для заморозки промокших дел доставили в субботу, в этот же день в архив привезли фуру с сухими архивными коробками. Помощь архиву в этом оказали Росархив и Центральный архив министерства обороны РФ.
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
12 июля, 14:33
В МЧС рассказали подробности пожара в РГАЛИ
Как уточнили в РГАЛИ, некоторые дела просушивают в стенах архива, перекладывая листы бумажными полотенцами. Часть из них специально для учреждения закупил Росархив, другие, по просьбе организации, привезли неравнодушные пользователи. На данный момент рулоны продолжают поступать.
"Впереди трудоемкая работа по картонированию, перемещению и экспертизе дел отдельных описей ряда фондов. В ближайшее время мы сможем уточнить их состав", - добавляется в заявлении.
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) - крупнейшее в России хранилище, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства. В документах РГАЛИ сосредоточена информация о культурной жизни страны, о различных этапах развития литературы, искусства и общественной мысли, о творческих контактах представителей отечественной и зарубежной культуры, отмечается на сайте архива.
300000
Обсудить 0
РосархивРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Калининградец похитил почти два километра водовода
РИА
Новости
В Воркуте проверят информацию о связи депутата и воспитанницы детдома
Здание министерства юстиции РФ
В Минюсте объяснили сбой в работе системы ЗАГСов
Директор Центра общественных коммуникаций Госкорпорации Роскосмос Владимир Устименко
В "Роскосмосе" рассказали о защите ГЛОНАСС от сбоев
Лента
новостей
В Саратовской области мотоциклист столкнулся с кабаном и попал под самосвал
Мама с ребенком
Ученые из России раскрыли уникальные особенности мозга аутистов
Дождь в Москве. 16 июля 2019
На Москву обрушился сильный ливень с грозой
Министр армии США Марк Эспер
Кандидат на пост главы Пентагона прокомментировал покупку С-400 Турцией
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Рябков прокомментировал оттягивание США переговоров по продлению ДСНВ
Марк Эспер
Эспер пообещал бороться с "российским вмешательством в выборы"
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
В Общественной палате прокомментировали возвращение курилок в аэропорты
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
Ракета Протон-М
"Роскосмос" назвал причину переноса пуска "Протона-М"
Кандидат на пост главы Пентагона заявил об уязвимости в киберпространстве
Пенсионное удостоверение
Минфин продлил заморозку накопительной части пенсии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
Лента новостейМолния