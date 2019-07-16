Сотрудники РГАЛИ рассказали, как сушат документы после тушения пожара

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), где случился пожар, устраняли его последствия в течение нескольких дней, впереди предстоит работа по картонированию, перемещению и экспертизе пострадавших дел, говорится в официальном заявлении учреждения, опубликованном на официальной странице учреждения в Сотрудники Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), где случился пожар, устраняли его последствия в течение нескольких дней, впереди предстоит работа по картонированию, перемещению и экспертизе пострадавших дел, говорится в официальном заявлении учреждения, опубликованном на официальной странице учреждения в Facebook

Пожар в первом корпусе РГАЛИ возник днем в пятницу. По данным спасателей, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Как уточняется на сайте учреждения, профессиональные действия сотрудников пожарной охраны МЧС РФ позволили минимизировать ущерб зданию и архивным документам. На данный момент временно ограничена работа читального зала микрофильмов и госучреждений.

"Практически сразу после того, как огонь был оперативно локализован, мы смогли войти в хранилище и приступить к устранению последствий пожара: выносили намокшие коробки с делами, до которых можно было добраться, убирали слой воды, чтобы сократить течь на соседние этажи, укрывали пленкой стеллажи в хранилищах, расположенных под пострадавшим. Трудились до темноты. Работы возобновились с раннего утра субботы и продолжались все воскресенье. В результате были предельно оперативно разобраны и помещены в специальную обработку самые пострадавшие дела", - говорится в заявлении директора РГАЛИ Татьяны Горяевой и сотрудников архива.

Ранее глава Росархива Андрей Артизов сообщил РИА Новости, что намокшие при тушении документы отправят в морозильные камеры для восстановления. Как сообщили в РГАЛИ, рефрижераторы для заморозки промокших дел доставили в субботу, в этот же день в архив привезли фуру с сухими архивными коробками. Помощь архиву в этом оказали Росархив и Центральный архив министерства обороны РФ.

Как уточнили в РГАЛИ, некоторые дела просушивают в стенах архива, перекладывая листы бумажными полотенцами. Часть из них специально для учреждения закупил Росархив, другие, по просьбе организации, привезли неравнодушные пользователи. На данный момент рулоны продолжают поступать.

"Впереди трудоемкая работа по картонированию, перемещению и экспертизе дел отдельных описей ряда фондов. В ближайшее время мы сможем уточнить их состав", - добавляется в заявлении.