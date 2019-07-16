Эксперт оценил проект о праве переводить споры из зарубежных судов в Россию

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Законопроект, дающий право попавшим под санкции россиянам переводить споры из иностранных судов в российские, грозит конфликтом законодательств и нуждается в доработке, заявил РИА Новости адвокат коллегии "Карабанов и партнеры" Станислав Мальцев.

Проект закона внесла в Госдуму группа депутатов. По их мнению, сейчас россияне и российские компании, попав под санкции, "фактически лишены возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организаций или третейских судах за границей".

Поэтому "в целях защиты их прав на полноценное судебное разбирательство" предлагается дать им право перенаправлять иск в арбитраж или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в России их самих либо их имущества.

"Из законопроекта не совсем ясно, каким образом будет осуществляться исполнение решения российского суда иностранными субъектами. Более того, учитывая тот факт, что речь идет о российских субъектах права, осуществляющих деятельность на территории зарубежного государства, и иностранных субъектах права, законопроект может внести коллизии в уже существующее международное частное законодательство", - заявил Мальцев.