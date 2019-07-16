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РИА Новости

Рябков прокомментировал оттягивание США переговоров по продлению ДСНВ

Вчера, 18:04
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Чем дольше Россия и США держат паузу в вопросе продления Договора о стратегических наступательных вооружениях, тем больше возрастает риск политических ошибок, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Чем дольше мы держим паузу, тем больше риск того, что мы совершим серьезные политические ошибки в следующем году, либо вообще останемся без соглашения в силу особенностей американского политического календаря", - сказал Рябков.
Договор по СНВ-3
21 июня 2013, 19:25
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американские источники сообщило, что США в диалоге с Россией по стратегической стабильности в Женеве не ждут "прорыва" по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также считают преждевременным обсуждение продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). При этом США намерены обсудить с Россией новое соглашение по сокращению ядерного вооружения, включающее Китай.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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