Рябков прокомментировал оттягивание США переговоров по продлению ДСНВ

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Чем дольше Россия и США держат паузу в вопросе продления Договора о стратегических наступательных вооружениях, тем больше возрастает риск политических ошибок, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Чем дольше мы держим паузу, тем больше риск того, что мы совершим серьезные политические ошибки в следующем году, либо вообще останемся без соглашения в силу особенностей американского политического календаря", - сказал Рябков.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американские источники сообщило, что США в диалоге с Россией по стратегической стабильности в Женеве не ждут "прорыва" по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также считают преждевременным обсуждение продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). При этом США намерены обсудить с Россией новое соглашение по сокращению ядерного вооружения, включающее Китай.