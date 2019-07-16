Лучшие парки Подмосковья 2019 года назовут в конце июля

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Победителей смотра-конкурса парков Московской области объявят 27 июля в центральном городском парке "Пехорка" города Балашиха, говорится в пресс-релизе министерства благоустройства Подсмосковья.
"Победитель в номинации "Лучший парк" получит грант в размере 25 миллионов рублей, победитель в номинации "Лучшая концепция" - 75 миллионов рублей, победитель в номинации "Лучшая танцевальная площадка" - пять миллионов рублей", - сообщает ведомство.
Отмечается, что для участия в смотре-конкурсе в 2019 году было подано 52 заявки. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал в июле 2018 года парк "Пехорка" Балашихи самым лучшим в Подмосковье.
Проект "Парки Подмосковья" стартовал в 2013 году. За пять лет количество парков культуры и отдыха в регионе увеличилось с 25 до 92, из которых 20 парков культуры и отдыха созданы практически с "нуля".