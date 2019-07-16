В Башкирии арестовали водителя опрокинувшегося автобуса

УФА, 16 июл - РИА Новости. Суд в Башкирии заключил под стражу водителя автобуса, который перевернулся на трассе, в результате чего погибли шесть человек и десятки пострадали, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.

Трагедия на трассе в Архангельском районе Башкирии произошла 14 июля: на обочину опрокинулся автобус с 39 туристами из Набережных Челнов, которые ехали домой после сплава из Белорецкого района. В результате шесть человек погибли, 30 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, часть из которых была госпитализирована. Водителю автобуса - 32-летнему жителю Татарстана, который ранее 18 раз привлекался к административным штрафам за превышение скорости, было предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".