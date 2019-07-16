В "Роскосмосе" рассказали о защите ГЛОНАСС от сбоев

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Российская спутниковая навигационная система ГЛОНАСС защищена от сбоев, её невозможно отключить полностью, сообщил во вторник официальный представитель "Роскосмоса" Владимир Устименко.

Ранее стало известно, что европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo перестала работать, а пользователи не могут использовать навигационные сигналы с космических аппаратов системы.

"Для исключения подобных отказов на предприятиях ракетно-космической промышленности введена многоступенчатая система проверки программных комплексов. В составе наземного комплекса управления… развернуты средства автономного контроля гравитационного поля и резервные средства, находящиеся в "горячем" резерве", - сказал он.