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РИА Новости

В "Роскосмосе" рассказали о защите ГЛОНАСС от сбоев

Вчера, 18:03
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДиректор Центра общественных коммуникаций Госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко
Директор Центра общественных коммуникаций Госкорпорации Роскосмос Владимир Устименко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Российская спутниковая навигационная система ГЛОНАСС защищена от сбоев, её невозможно отключить полностью, сообщил во вторник официальный представитель "Роскосмоса" Владимир Устименко.
Ранее стало известно, что европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo перестала работать, а пользователи не могут использовать навигационные сигналы с космических аппаратов системы.
"Для исключения подобных отказов на предприятиях ракетно-космической промышленности введена многоступенчатая система проверки программных комплексов. В составе наземного комплекса управления… развернуты средства автономного контроля гравитационного поля и резервные средства, находящиеся в "горячем" резерве", - сказал он.
Устименко добавил, что на этапе летных испытаний и "наземка", и космические аппараты проверяются в различных режимах. Программа предусматривает моделирование нештатных ситуаций и отработку способов их парирования.
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Владимир УстименкоГЛОНАСС (система навигации)РоскосмосРоссияРИА Наука
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