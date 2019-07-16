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РИА Новости

В Саратовской области мотоциклист столкнулся с кабаном и попал под самосвал

Вчера, 17:53
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САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Мотоциклист в Калининском районе Саратовской области после столкновения с кабаном упал на встречную полосу, где его переехал самосвал, водитель мотоцикла погиб, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
Само ДТП произошло в воскресенье, однако информация о происшествии получила широкое распространение в соцсетях только во вторник. Стало известно, что все произошло стремительно, кабан прыгнул под колеса мотоцикла, а затем не давал подойти к пострадавшему.
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По данным ГИБДД, авария произошла на автоподъезде к селам Новая Ивановка и Симоновка от автодороги Р-22 "Каспий".
"Водитель 45 лет, управляя мотоциклом допустил наезд на кабана, после чего совершил падение с мотоцикла на встречную полосу под автомобиль "ГАЗ САЗ-3507" под управлением водителя 18 лет. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался", - сообщили в пресс-службе ведомства.
ГИБДД по факту происшествия проводит проверку.
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