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РИА Новости

В Иваново установили владельца выскочившего на дорогу тигра

Вчера, 17:52
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Полицейские в Иваново выяснили, что тигр, выбежавший из автомобиля на дорогу в Иваново, принадлежит цирку-шапито, дрессировщик животного без уведомления начальства решил прокатиться с хищником в автомобиле, сообщило УМВД по региону во вторник.
В соцсетях во вторник опубликовано видео, на котором видно, как из стоящей в пробке машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть. Животное без намордника, за ним волочится поводок. Его хозяин успевает схватить поводок.
Полиция по факту произошедшего начала проверку и установила владельца животного.
"Тигр принадлежит цирку-шапито, который сейчас гастролирует в Иванове. Директор цирка опрошен, полицейские провели с ним профилактическую беседу о недопустимости подобных фактов. По словам директора цирка, дрессировщик, не уведомив его, решил прокатиться с тигром в машине", - говорится в сообщении.
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