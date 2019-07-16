В Иваново установили владельца выскочившего на дорогу тигра

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Полицейские в Иваново выяснили, что тигр, выбежавший из автомобиля на дорогу в Иваново, принадлежит цирку-шапито, дрессировщик животного без уведомления начальства решил прокатиться с хищником в автомобиле, сообщило УМВД по региону во вторник.

В соцсетях во вторник опубликовано видео, на котором видно, как из стоящей в пробке машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть. Животное без намордника, за ним волочится поводок. Его хозяин успевает схватить поводок.

Полиция по факту произошедшего начала проверку и установила владельца животного.