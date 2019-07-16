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РИА Новости

Кандидат на пост главы Пентагона пообещал соблюдать ДРСМД до 2 августа

Вчера, 17:46
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности до 2 августа, когда Вашингтон намерен выйти из соглашения.
"США продолжат соблюдать все свои обязательства по договору до 2 августа, а с того момента мы будем преследовать наши интересы", - сказал Эспер на слушаниях в сенате.
По его словам, США намерены в будущем разрабатывать элементы ПРО для перехвата ракет, подпадающих под ДРСМД, а также разрабатывать собственные ракеты. По его словам, эти ракеты будут направлены против Китая и России, "если, Боже упаси, нам придется когда-либо с ними воевать".
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