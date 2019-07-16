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РИА Новости

ФНС прокомментировала сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов

Вчера, 17:44
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ФНС России опровергла сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов. Идет плановое обновление системы, операторы предупреждены и могут работать в офлайн-режиме, а все данные позже будут занесены в реестр, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"ФНС России проводит плановое обновление системы ЕГР ЗАГС, о чем проинформировали заранее. При этом система сконструирована так, что во время технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме. Все данные будут автоматически внесены в систему после завершения обновления", - сообщили в налоговой службе, которая является оператором единой электронной системы ЗАГС.
Ряд СМИ ранее во вторник написал о сбое в общероссийской системе, который якобы привел к трудностям при регистрации актов гражданского состояния.
"Это штатная ситуация: на офлайн-режим операторы переходят, например, в случае отсутствия связи в органах ЗАГС", - отметили в ФНС.
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Федеральная налоговая служба РФРоссияОбщество
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