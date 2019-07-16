ФНС прокомментировала сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов

"ФНС России проводит плановое обновление системы ЕГР ЗАГС, о чем проинформировали заранее. При этом система сконструирована так, что во время технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме. Все данные будут автоматически внесены в систему после завершения обновления", - сообщили в налоговой службе, которая является оператором единой электронной системы ЗАГС.