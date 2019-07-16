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РИА Новости

Наплыв верующих к Храму Христа Спасителя не сказался на загрузке метро

Вчера, 17:44
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрихожанки в храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома
Прихожанки в храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Большое число верующих, которые приехали к Храму Христа Спасителя в Москве для поклонения мощам святых Петра и Февронии, не сказалось на загрузке станции метро "Кропоткинская", рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.
В Храм Христа спасителя 14 июля привезли мощи святых Петра и Февронии, которые будут доступны для верующих до 21 июля. Ранее сообщалось, что очередь к мощам святых начнет формироваться 15 июля от метро "Парк Культуры" и пройдет по Пречистенской набережной.
Прихожане поклоняются мощам святых Петра и Февронии, доставленным из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома, в храме Христа Спасителя
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"Массовые мероприятия не оказали существенного влияния на загрузку станции "Кропоткинская" 15 июля. Пассажиропоток здесь увеличился на 5% по сравнению с предыдущим понедельником – до 29,4 тысячи человек в сутки. На "Кропоткинской" вход пассажиров в метро и выход в город не ограничивались", - рассказали в пресс-службе.
В столичной подземке добавили, что Московский метрополитен тщательно следит за пассажиропотоком и при необходимости или по требованию полиции может изменять режим входа и выхода в город на отдельных станциях. Информация об этом публикуется в официальных аккаунтах метрополитена в социальных сетях.
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Храм Христа СпасителяМоскваРоссияМосковский метрополитенОбщество
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