Наплыв верующих к Храму Христа Спасителя не сказался на загрузке метро

Прихожанки в храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Большое число верующих, которые приехали к Храму Христа Спасителя в Москве для поклонения мощам святых Петра и Февронии, не сказалось на загрузке станции метро "Кропоткинская", рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.

В Храм Христа спасителя 14 июля привезли мощи святых Петра и Февронии, которые будут доступны для верующих до 21 июля. Ранее сообщалось, что очередь к мощам святых начнет формироваться 15 июля от метро "Парк Культуры" и пройдет по Пречистенской набережной.

"Массовые мероприятия не оказали существенного влияния на загрузку станции "Кропоткинская" 15 июля. Пассажиропоток здесь увеличился на 5% по сравнению с предыдущим понедельником – до 29,4 тысячи человек в сутки. На "Кропоткинской" вход пассажиров в метро и выход в город не ограничивались", - рассказали в пресс-службе.