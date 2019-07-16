В Башкирии водителю автобуса предъявили обвинение после смертельного ДТП

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение водителю автобуса после ДТП в Башкирии, где шесть человек погибли и еще 30 получили травмы, сообщает во вторник СК РФ.

Авария случилась в воскресенье в Архангельском районе республики. По данным следствия, шофер "не справился с управлением и съехал в кювет", в результате автобус перевернулся.

"Предъявлено обвинение 32-летнему жителю Татарстана по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"", - говорится в релизе.

Всего в автобусе было 39 человек. Шесть из них погибли, 30 получили различные травмы, части из них потребовалась госпитализация.