Первые летные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 пройдут в 2020 году

ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Первые летные испытания российского самолета MC-21, оснащенного отечественными двигателями ПД-14, начнутся в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

Сроки проведения летных испытаний лайнера MC-21-300 с пермскими двигателями ПД-14 были озвучены в ходе совещания губернатора Пермского края Максима Решетникова с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько, управляющим директором АО "ОДК-Авиадвигатель" Александром Иноземцевым и главным конструктором АО "ОДК-Авиадвигатель" Игорем Максимовым. Как было отмечено в рамках встречи, в настоящий момент работы, проводимые по ПД-14, направлены на повышение его эксплуатационных характеристик и подготовку двигателя к серийному производству.

"В 2020 году планируется начать летные испытания МС-21, оснащенного двигателями ПД-14", - подчеркнули в пресс-службе.

В 2018 году в результате успешно проведенных сертификационных работ ПД-14 получил сертификат типа Росавиации, подтвердивший готовность двигателя к серийному производству и эксплуатации. "Валидация сертификата типа в Европейском агентстве по безопасности полетов (EASA) на соответствие требованиям европейских норм (CS-E) запланирована на 2021 год", - отметили в администрации губернатора Пермского края.

"Мы все ждем, что новый самолет МС-21 будет оснащаться нашими отечественными двигателями ПД-14. Мы рассчитываем, что этот двигатель будет использоваться не только в составе самолета МС-21, а станет основой для целой линейки двигателей различной тяговооруженности", - цитирует пресс-служба главу Росавиации Нерадько.

Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации и первый отечественный двигатель. В настоящее время самолет проходит испытания с двигателями Pratt & Whitney PW1400G.