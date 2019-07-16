Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T17:42Z
https://ria.ru/20190716/1556585275.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155478/53/1554785352_285:356:3008:1888_1036x0_80_0_0_e72b5041acb561d8466806c1fe58fe52.jpg
РИА Новости

Первые летные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 пройдут в 2020 году

Вчера, 17:42
3929
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут" / Перейти в фотобанкСамолет МС-21
Самолет МС-21
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
Перейти в фотобанк
Самолет МС-21. Архивное фото
ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Первые летные испытания российского самолета MC-21, оснащенного отечественными двигателями ПД-14, начнутся в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Сроки проведения летных испытаний лайнера MC-21-300 с пермскими двигателями ПД-14 были озвучены в ходе совещания губернатора Пермского края Максима Решетникова с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько, управляющим директором АО "ОДК-Авиадвигатель" Александром Иноземцевым и главным конструктором АО "ОДК-Авиадвигатель" Игорем Максимовым. Как было отмечено в рамках встречи, в настоящий момент работы, проводимые по ПД-14, направлены на повышение его эксплуатационных характеристик и подготовку двигателя к серийному производству.
Самолет МС-21
22 марта, 15:43
Борисов оценил потребность российского рынка в самолетах МС-21
"В 2020 году планируется начать летные испытания МС-21, оснащенного двигателями ПД-14", - подчеркнули в пресс-службе.
В 2018 году в результате успешно проведенных сертификационных работ ПД-14 получил сертификат типа Росавиации, подтвердивший готовность двигателя к серийному производству и эксплуатации. "Валидация сертификата типа в Европейском агентстве по безопасности полетов (EASA) на соответствие требованиям европейских норм (CS-E) запланирована на 2021 год", - отметили в администрации губернатора Пермского края.
"Мы все ждем, что новый самолет МС-21 будет оснащаться нашими отечественными двигателями ПД-14. Мы рассчитываем, что этот двигатель будет использоваться не только в составе самолета МС-21, а станет основой для целой линейки двигателей различной тяговооруженности", - цитирует пресс-служба главу Росавиации Нерадько.
Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации и первый отечественный двигатель. В настоящее время самолет проходит испытания с двигателями Pratt & Whitney PW1400G.
МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна станет "Аэрофлот".
Сборка магистрального пассажирского самолета МС-21
7 июля, 08:20
Борисов рассказал, как новые санкции США могут повлиять на выпуск МС-21
3201111
Обсудить 0
МС-21РоссияЭкономика
Рекомендуем
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
РИА
Новости
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Лента
новостей
Автомобиль на месте ДТП в селе Кунашак
В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую" катастрофу без транзита российского газа
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский ответил на заявление Турчинова об "уничтожении" Крымского моста
Луна в небе над Лос-Анджелесом
Астроном рассказал, где в России лучше всего будет видно лунное затмение
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Листы с денежными купюрами
Аналитик рассказал, когда наступит "самый плохой день" для рубля
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
Суд в Амстердаме не будет применять закон о наследии в деле о золоте скифов
LIVE: Частичное лунное затмение в Европе
Лунное затмение в Европе. Прямая трансляция
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Украина готова увеличить транзит газа из-за ремонта "Северного потока"
Певец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Алексей Макеев
В Мексике россиянина Макеева приговорили к 37,5 года тюрьмы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
Лента новостейМолния