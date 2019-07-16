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РИА Новости

Вице-премьер Италии заявил, что ультраправые готовили на него покушение

Вчера, 17:34
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкВице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
РИМ, 16 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что участники ультраправой группировки, арестованные накануне с крупным арсеналом оружия, планировали на него покушение.
В понедельник сообщалось, что спецподразделения итальянской полиции захватили обширный арсенал оружия, в том числе ракету класса "воздух-воздух", у представителей ультраправых организаций в ходе операции в нескольких городах севера страны.
"Я рад, что помог раскрыть это дело, найти эту ракету. Мы знали об этих сообщениях, это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день. В этот раз она была обоснованная, но вы никогда не знаете, имеете ли вы дело с сумасшедшим, выдумщиком или чем-то серьезным", - заявил Сальвини на пресс-конференции в Генуе. Трансляция велась в Facebook.
Итальяно не веро. Маттео Сальвини шьют русские деньги
12 июля, 18:27
Итальяно "не веро". Маттео Сальвини "шьют" русские деньгиВ этой "тайной операции" как-то слишком много участников. Но в ней есть все необходимое. Русская нефть и русские деньги. И доверенное лицо вице-премьера Италии, который после выборов в Европарламент слишком на многое стал претендовать. Вот по этому лицу и получил.
Расследование антитеррористических структур связано с деятельностью правых экстремистов, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе, сообщала ранее полиция Турина.
"Сигнал поступил об украинской группе, которая хотела совершить покушение на мою жизнь. Я думаю, что ничего не сделал плохого Украине, мы передали сообщение, в данном случае, очевидно, это не был сумасшедший или фантазер, и я рад, что эта угроза для меня послужила обнаружению этого арсенала", - добавил вице-премьер Италии.
В ходе операции были арестованы три человека: двое итальянцев и швейцарец. Один из них, бывший сотрудник итальянской таможни, который в 2001 году неудачно баллотировался в Сенат от ультраправой организации Forza Nuova ("Новая сила").
Сальвини традиционно выступает против антироссийских санкций и неоднократно высказывался в поддержку воссоединения Крыма с Россией.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
4 июня, 17:58
Моментов – море. Премьер Италии пообещал "потопить" правительствоСоюзники по итальянскому кабинету надеются обойтись друг без друга. Но их столкновение неминуемо. А ЧП в Венеции очень кстати показало итальянцам, что если тарана не избежать, то лучше все-таки быть на большом корабле.
917512251
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Маттео СальвиниИталияВ мире
Популярные комментарии
Так ведь радикалы, бандеровцы, нацисты Украины в лице Яроша и не скрывают что " пачками будут паковать итальянцев с целью обмена на своих террористов задержанных в ЕС.
16 июля, 19:07
iil.1964
3020001
С добрым утром.
16 июля, 19:10
Константин Чистов
12130001
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