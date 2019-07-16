Вице-премьер Италии заявил, что ультраправые готовили на него покушение

РИМ, 16 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что участники ультраправой группировки, арестованные накануне с крупным арсеналом оружия, планировали на него покушение.

В понедельник сообщалось, что спецподразделения итальянской полиции захватили обширный арсенал оружия, в том числе ракету класса "воздух-воздух", у представителей ультраправых организаций в ходе операции в нескольких городах севера страны.

"Я рад, что помог раскрыть это дело, найти эту ракету. Мы знали об этих сообщениях, это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день. В этот раз она была обоснованная, но вы никогда не знаете, имеете ли вы дело с сумасшедшим, выдумщиком или чем-то серьезным", - заявил Сальвини на пресс-конференции в Генуе. Трансляция велась в Facebook.

Расследование антитеррористических структур связано с деятельностью правых экстремистов, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе, сообщала ранее полиция Турина.

"Сигнал поступил об украинской группе, которая хотела совершить покушение на мою жизнь. Я думаю, что ничего не сделал плохого Украине, мы передали сообщение, в данном случае, очевидно, это не был сумасшедший или фантазер, и я рад, что эта угроза для меня послужила обнаружению этого арсенала", - добавил вице-премьер Италии.

В ходе операции были арестованы три человека: двое итальянцев и швейцарец. Один из них, бывший сотрудник итальянской таможни, который в 2001 году неудачно баллотировался в Сенат от ультраправой организации Forza Nuova ("Новая сила").