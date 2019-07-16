Фигуранта дела о гибели людей на Майдане отпустили под домашний арест

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Сергея Тамтуру, обвиняемого в гибели людей на Майдане в Киеве, отпустили под домашний арест.
"Бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" Сергею Тамтуре, обвиняемому в расстрелах на Евромайдане, изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест", - сообщает украинское издание "Громадское".
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Тамтуру и еще четырех бывших сотрудников "Беркута" обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской. Тамтура пробыл под стражей с июля 2015 года.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.
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