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РИА Новости

Небензя: украинский закон о языке нарушает меры по реализации "Минска—2"

Вчера, 17:31
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 16 июл – РИА Новости. Украинский закон о языке прямо нарушает комплекс мер по реализации минских договоренностей, заявил, выступая на заседании СБ ООН, постпред РФ Василий Небензя.
"Документ, подписанный бывшим президентом Украины Петром Порошенко, прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации минских договоренностей, одобренного резолюцией Совета Безопасности 2202", - сказал Небензя.
Во вторник на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" подписанный в мае Порошенко. Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах.
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Вчера, 08:46
Тільки українська. На Украине вступил в силу закон о госязыкеЗакон предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах жизни.
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