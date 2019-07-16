Небензя: украинский закон о языке нарушает меры по реализации "Минска—2"

ООН, 16 июл – РИА Новости. Украинский закон о языке прямо нарушает комплекс мер по реализации минских договоренностей, заявил, выступая на заседании СБ ООН, постпред РФ Василий Небензя.

"Документ, подписанный бывшим президентом Украины Петром Порошенко, прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации минских договоренностей, одобренного резолюцией Совета Безопасности 2202", - сказал Небензя.

Во вторник на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" подписанный в мае Порошенко. Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах.