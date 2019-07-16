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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В СПЧ призвали пересмотреть закон об основных гарантиях избирательных прав

Вчера, 17:26
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов призывает Госдуму РФ пересмотреть закон об основных гарантиях избирательных прав граждан в связи с ситуацией отбраковки подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР. Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации.
Во вторник в Мосгоризбиркоме сообщили, что 25 окружных избирательных комиссий уже завершили рассмотрение всех представленных кандидатами документов, зарегистрировано 216 кандидатов, 27 было отказано. Во вторник еще 20 окружных избирательных комиссий рассмотрят документы 47 кандидатов.
"Это претензии не к Мосгоризбиркому и даже не к московскому избирательному кодексу. Это претензии к федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав. И я, честно говоря, удивлен, почему раньше как-то в голову не приходила эта мысль, что нам этот закон надо пересмотреть, надо его скорректировать. Потому что по этому закону получается, что подпись гражданина может быть недействительной, если не соблюдены определенные формальные требования... Мой призыв к Государственной думе, не к Московской Думе, не к Мосгоризбиркому - подумать о том, чтобы пересмотреть этот механизм", - сказал Федотов на пресс-конференции.
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По его словам, это имеет прямое отношение к праву гражданина, который поставил свою подпись. "Вот, я поставил свою подпись - это мое, гражданина, волеизъявление. Можно признать мое волеизъявление недействительным? Можно, если эту подпись поставил не я, а Александр Семенович (Брод - член СПЧ) и написал: "Федотов"... Вот, наша вся судебная практика по уголовным делам, по гражданским делам, исходит из того, что документ может быть признан недействительным, если подпись поставлена не тем лицом, которое должно было его подписать", - сказал глава Совета.
"Наше избирательное законодательство строится ровно по противоположному принципу - подпись признается недействительной, если недействительным является протокол... документ. Документ может быть недействительным: там какая-то графа куда-то не туда ушла или дата поставлена не та или подпись поставлена человеком, который визирует этот протокол, но это не должно влиять на результат волеизъявления гражданина", - уточнил он.
Глава Мосгоризбиркома Владимир Горбунов в письме в адрес СПЧ доложил о достоверности подписей четырех граждан, обратившихся в совет в связи с тем, что их подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы были признаны недействительными. Это подписи Елены Лукьяновой, Александра Чепуренко, а также Ильи Азара и Михаила Ширвиндта.
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Выборы в МосгордумуСПЧГосдума РФМихаил ФедотовРоссияПолитика
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