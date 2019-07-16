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РИА Новости

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

Вчера, 17:25
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам.
В ответ на запрос издания "ПроВладимир" в пресс-службе сослались на Федеральный закон "О войсках национальной гвардии", который не обязывает бойцов предъявлять удостоверение, а также называть свои фамилию, должность и звание.
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В ведомстве подчеркнули, что сотрудникам все же рекомендуется представляться для предотвращения конфликтных ситуаций. Но это не касается тех случаев, когда бойцы пресекают преступление или административное правонарушение.
Кроме того, отметили в пресс-службе, сотрудники имеют право задерживать подозреваемых и досматривать их вещи. Если же оснований считать кого-либо подозреваемым нет, то бойцы могут предложить такому человеку добровольно предъявить вещи, в том числе мобильный телефон, и с его согласия ознакомиться с записанными в телефоне медиафайлами.
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ПроисшествияРосгвардияРоссияБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
А это уже нарушение конституции, о защите прав и свобод граждан, и где тогда наша пресловутая демократия.
16 июля, 17:42
с старый прапор
723945149
На сколько мне известно тут идет обеление нарушения сотрудника росгвардии, который захотел посмотреть телефон и хранящуюся личную информацию у девушки на телефоне.А это нарушение конституционных прав девушки ,это её частная жизнь,а росгвардеец захотел туда залезть Нарушая конституцию..
16 июля, 17:40
Том Куча
6661222329
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