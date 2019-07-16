В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

В ведомстве подчеркнули, что сотрудникам все же рекомендуется представляться для предотвращения конфликтных ситуаций. Но это не касается тех случаев, когда бойцы пресекают преступление или административное правонарушение.

Кроме того, отметили в пресс-службе, сотрудники имеют право задерживать подозреваемых и досматривать их вещи. Если же оснований считать кого-либо подозреваемым нет, то бойцы могут предложить такому человеку добровольно предъявить вещи, в том числе мобильный телефон, и с его согласия ознакомиться с записанными в телефоне медиафайлами.