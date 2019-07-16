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РИА Новости

Самочувствие Меркель могло помешать ей слушать гимн стоя, считает эксперт

Вчера, 17:20
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© REUTERS / Fabrizio BenschКанцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдовы Майя Санду во время церемонии встречи в Канцелярии в Берлине, Германия. 16 июля 2019
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдовы Майя Санду во время церемонии встречи в Канцелярии в Берлине, Германия. 16 июля 2019
© REUTERS / Fabrizio Bensch
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Протокол требует слушать гимн страны стоя, однако можно понять канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая прослушала гимны перед переговорами в Берлине сидя, так как она плохо себя чувствует, сказал РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при ОП РФ Сергей Орджоникидзе.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду во вторник сидя прослушали гимны стран перед переговорами в Берлине.
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"Ангелу Меркель я могу понять, вы знаете, она не очень хорошо себя чувствует. Хотя по протоколу, разумеется, при исполнении гимна надо встать, военным надо приложить руку к фуражке, в каждой стране по-своему, но встать надо", - сказал Орджоникидзе. Он добавил, что "исключений (согласно протоколу, которые бы позволяли слушать гимн сидя - ред.) не может быть", но Меркель "плохо себя чувствует, что же делать".
"Почему не встал премьер-министр Молдавии? Наверное, из солидарности, из нежелания показать, что она плохо себя чувствует, больная и не может встать. И это, кстати, очень хорошо контрастировало в сравнении с позицией (президента Украины Владимира) Зеленского, который тоже видел ее физические проблемы и ничего не сделал", - сказал Орджоникидзе.
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Читайте по губам. Что говорит Меркель во время приступовКанцлер Германии убеждает, что с ее здоровьем все в порядке. Но в ФРГ (да и за ее пределами) люди все равно волнуются. Некоторые пытаются прояснить вопрос о самочувствии главы правительства самостоятельно.
Впервые приступ сильной дрожи произошел у Меркель в Берлине в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием и отметила, что после выпитой воды ей стало гораздо лучше. После этого аналогичный приступ дрожи случился у канцлера во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Третий за три недели приступ дрожи случился у канцлера Германии на прошлой неделе во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Приступ продлился около минуты, однако был менее сильным, чем предыдущие. После третьего приступа Меркель заявила, что следит за своим здоровьем и ответственно относится к нему.
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Майя СандуАнгела МеркельГерманияМолдавияВ мире
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