Самочувствие Меркель могло помешать ей слушать гимн стоя, считает эксперт

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдовы Майя Санду во время церемонии встречи в Канцелярии в Берлине, Германия. 16 июля 2019

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Протокол требует слушать гимн страны стоя, однако можно понять канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая прослушала гимны перед переговорами в Берлине сидя, так как она плохо себя чувствует, сказал РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при ОП РФ Сергей Орджоникидзе.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду во вторник сидя прослушали гимны стран перед переговорами в Берлине.

"Ангелу Меркель я могу понять, вы знаете, она не очень хорошо себя чувствует. Хотя по протоколу, разумеется, при исполнении гимна надо встать, военным надо приложить руку к фуражке, в каждой стране по-своему, но встать надо", - сказал Орджоникидзе. Он добавил, что "исключений (согласно протоколу, которые бы позволяли слушать гимн сидя - ред.) не может быть", но Меркель "плохо себя чувствует, что же делать".

"Почему не встал премьер-министр Молдавии? Наверное, из солидарности, из нежелания показать, что она плохо себя чувствует, больная и не может встать. И это, кстати, очень хорошо контрастировало в сравнении с позицией (президента Украины Владимира) Зеленского, который тоже видел ее физические проблемы и ничего не сделал", - сказал Орджоникидзе.

Впервые приступ сильной дрожи произошел у Меркель в Берлине в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием и отметила, что после выпитой воды ей стало гораздо лучше. После этого аналогичный приступ дрожи случился у канцлера во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.