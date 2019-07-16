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РИА Новости

Экс-глава МИД Турции прокомментировал ситуацию с программой по F-35

Вчера, 17:20
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш
Бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Любая попытка США исключить Турцию из программы по созданию истребителей F-35 из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 повлечет за собой судебное разбирательство и повысит стоимость проекта, заявил РИА Новости бывший экс-глава МИД Турции Яшар Якыш.
"Отмена контрактов приведет к судебному разбирательству и относительному повышению стоимости каждого самолета, а также к задержкам в завершении проекта… Я полагаю, что и американские власти, и компания Lockheed, головная компания для производителя F-35 в США, примут во внимание эти факторы", - сказал он.
В пятницу начались поставки российских ЗРК С-400 в Турцию, которые вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
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4 июля, 09:53
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С-400 «Триумф»F-35МИД ТурцииТурцияРоссияСШАВ мире
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