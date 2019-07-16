Экс-глава МИД Турции прокомментировал ситуацию с программой по F-35

"Отмена контрактов приведет к судебному разбирательству и относительному повышению стоимости каждого самолета, а также к задержкам в завершении проекта… Я полагаю, что и американские власти, и компания Lockheed, головная компания для производителя F-35 в США, примут во внимание эти факторы", - сказал он.