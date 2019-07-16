Всех отравившихся в лагере в Одесской области выписали

Одиннадцатого июля в медучреждения с симптомами отравления были госпитализированы 54 ребенка и 3 взрослых. И. о. губернатора Одесской области Светлана Шаталова заявила, что лагерь будет закрыт "до приведения его в соответствие с санитарными нормами и окончания проверки соблюдения лицензионных условий".