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РИА Новости

Всех отравившихся в лагере в Одесской области выписали

Вчера, 17:19
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Все госпитализированные из лагеря "Медик-2" в Одесской области с отравлением выписаны, сообщается во вторник на сайте Госпродпотребслужбы.
Одиннадцатого июля в медучреждения с симптомами отравления были госпитализированы 54 ребенка и 3 взрослых. И. о. губернатора Одесской области Светлана Шаталова заявила, что лагерь будет закрыт "до приведения его в соответствие с санитарными нормами и окончания проверки соблюдения лицензионных условий".
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"Все пострадавшие, находившихся на стационарном лечении в связи со вспышкой заболевания острой кишечной инфекцией в ГП "Оздоровительно-спортивный лагерь Медик-2" в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области, выписаны в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что проведение лабораторных исследований продолжается.
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