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РИА Новости

ОАЭ опровергли сообщение о пропаже танкера в Ормузском проливе

Вчера, 17:15
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ДУБАЙ, 16 июл - РИА Новости. Нефтяной танкер Riah, который, по данным отслеживающих перемещение судов сайтов, перестал подавать сигналы о местонахождении в ночь на 14 июля, не подавал сигнал бедствия, сообщил во вторник телеканалу "Аль-Арабия" высокопоставленный эмиратский чиновник.
"Нефтяной танкер не принадлежит и не используется ОАЭ, он не подавал сигнал бедствия", - сказал собеседник телеканала.
Он опроверг сообщения о том, что судно внезапно изменило курс и затерялось в Ормузском проливе возле берегов Ирана.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
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