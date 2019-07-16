ОАЭ опровергли сообщение о пропаже танкера в Ормузском проливе

ДУБАЙ, 16 июл - РИА Новости. Нефтяной танкер Riah, который, по данным отслеживающих перемещение судов сайтов, перестал подавать сигналы о местонахождении в ночь на 14 июля, не подавал сигнал бедствия, сообщил во вторник телеканалу "Аль-Арабия" высокопоставленный эмиратский чиновник.
"Нефтяной танкер не принадлежит и не используется ОАЭ, он не подавал сигнал бедствия", - сказал собеседник телеканала.
Он опроверг сообщения о том, что судно внезапно изменило курс и затерялось в Ормузском проливе возле берегов Ирана.
11 июля, 19:23В ООН прокомментировали ситуацию в Ормузском проливе