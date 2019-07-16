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РИА Новости

Круглый стол о развитии политической ситуации в Великобритании

Вчера, 17:13
10
22 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Великобритания перед выбором: новый премьер – новые акценты политики?".
Участники:
- руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила БАБЫНИНА;
- первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь КОВАЛЕВ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.

К разговору приглашены эксперты ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, Российского института стратегических исследований.

23 июля Консервативная партия Великобритании должна назвать имя нового лидера партии, который займет место премьер-министра страны после ушедшей в отставку Терезы Мэй. 160 тысяч рядовых членов тори должны проголосовать за одного из двух кандидатов – экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона или действующего главу форин-офиса Джереми Ханта. У кого из них больше шансов на победу? Сможет ли новый премьер вывести переговоры Лондона и Брюсселя насчет затянувшегося брекзита из очевидного тупика? Какой будет внутренняя и внешняя политика туманного Альбиона в ближайшей перспективе? Что каждый из двух претендентов способен предложить своим избирателям? Есть ли разница для России, кто станет во главе британского правительства?

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