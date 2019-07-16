Круглый стол о развитии политической ситуации в Великобритании

Участники:
- руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила БАБЫНИНА;
- первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь КОВАЛЕВ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.
К разговору приглашены эксперты ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, Российского института стратегических исследований.
23 июля Консервативная партия Великобритании должна назвать имя нового лидера партии, который займет место премьер-министра страны после ушедшей в отставку Терезы Мэй. 160 тысяч рядовых членов тори должны проголосовать за одного из двух кандидатов – экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона или действующего главу форин-офиса Джереми Ханта. У кого из них больше шансов на победу? Сможет ли новый премьер вывести переговоры Лондона и Брюсселя насчет затянувшегося брекзита из очевидного тупика? Какой будет внутренняя и внешняя политика туманного Альбиона в ближайшей перспективе? Что каждый из двух претендентов способен предложить своим избирателям? Есть ли разница для России, кто станет во главе британского правительства?
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила БАБЫНИНА;
- первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь КОВАЛЕВ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.
К разговору приглашены эксперты ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, Российского института стратегических исследований.
23 июля Консервативная партия Великобритании должна назвать имя нового лидера партии, который займет место премьер-министра страны после ушедшей в отставку Терезы Мэй. 160 тысяч рядовых членов тори должны проголосовать за одного из двух кандидатов – экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона или действующего главу форин-офиса Джереми Ханта. У кого из них больше шансов на победу? Сможет ли новый премьер вывести переговоры Лондона и Брюсселя насчет затянувшегося брекзита из очевидного тупика? Какой будет внутренняя и внешняя политика туманного Альбиона в ближайшей перспективе? Что каждый из двух претендентов способен предложить своим избирателям? Есть ли разница для России, кто станет во главе британского правительства?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/