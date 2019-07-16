В Ормузском проливе перестал подавать сигнал танкер из ОАЭ

Сайт в последний раз зафиксировал сигнал танкера 13 июля в 23.57 по Гринвичу (14 июля, 02.57 мск), когда он находился в Ормузском проливе недалеко от иранского города Суза.

По данным сайта, в этот момент судно продолжало движение, используя двигатель. Прибытие судна в Шарджу ожидалось в понедельник, в 18.00 по местному времени (в 17.00 мск), но на настоящий момент данные о местоположении танкера у сайта отсутствуют.