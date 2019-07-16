В Ормузском проливе перестал подавать сигнал танкер из ОАЭ

ДУБАЙ, 16 июл — РИА Новости. Приписанный к порту Шарджи в ОАЭ нефтяной танкер Riah под флагом Панамы перестал подавать сигнал о местонахождении в субботу вечером, 13 июля, находясь в Ормузском проливе, свидетельствуют данные сайта по отслеживаю положения кораблей marinetraffic.
Сайт в последний раз зафиксировал сигнал танкера 13 июля в 23.57 по Гринвичу (14 июля, 02.57 мск), когда он находился в Ормузском проливе недалеко от иранского города Суза.
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По данным сайта, в этот момент судно продолжало движение, используя двигатель. Прибытие судна в Шарджу ожидалось в понедельник, в 18.00 по местному времени (в 17.00 мск), но на настоящий момент данные о местоположении танкера у сайта отсутствуют.