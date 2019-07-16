В Германии начали расследование после нападения на мэра города

В начале июня член Христианско-демократического союза, 65-летний Вальтер Любке, который руководил правительством в Касселе, погиб от огнестрельного ранения в голову в своем собственном саду. Позднее СМИ сообщили, что угрозы убийством получил еще ряд немецких политиков, в том числе глава города Кельн Генриетте Рекер и глава города Альтена Андреас Хольштайн.