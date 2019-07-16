В Германии начали расследование после нападения на мэра города

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы ФРГ проводят расследование по факту нападения на обер-бургомистра немецкого города Хоккенхайм Дитера Гуммера, сообщается в пресс-релизе местной полиции.
В заявлении управления полиции Рейнпфальца, которое приводится на портале Presse Portal, отмечается, что инцидент произошел в понедельник вечером. Неизвестный позвонил в дверь дома Гуммера и, после того, как тот спустился во двор, ударил его по лицу кулаком. Отмечается, что Гуммер получил серьезные ранения, в настоящее время он находится на стационарном лечении.
Злоумышленник скрылся с места происшествия сразу после нападения, его мотивы неизвестны.
В начале июня член Христианско-демократического союза, 65-летний Вальтер Любке, который руководил правительством в Касселе, погиб от огнестрельного ранения в голову в своем собственном саду. Позднее СМИ сообщили, что угрозы убийством получил еще ряд немецких политиков, в том числе глава города Кельн Генриетте Рекер и глава города Альтена Андреас Хольштайн.